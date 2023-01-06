自由開講》從宋逸民教會爭議事件 談宗教和道德的連結點和衝突點

張天泰

近日，藝人宋逸民創立的「藝起發光」教會，在小甜甜退出後，扯出一連串黑料，許多前教友紛紛聲援，出面指控教會的罪狀。也有教友向媒體爆料捐獻2000萬豪宅的內幕，導致宋逸民4度鞠躬，上述宗教為主題的時事新聞，凸顯了現代各宗教中神權代言人的權力，是否可無限上綱，甚至出現人假借神權合理化滿足私慾的問題現象，這些現象背後彰顯了宗教和道德同時具備連結點和衝突點的特性，筆者論述如下。

圖為前日藝起發光記者會，宋逸民與妻子陳維齡（右）出面召開記者會說明近日風波。（資料照）

一、宗教與道德的連結點

從歷史的角度觀察，宗教與道德有連結的緊密關係，讓所謂「道德義務」與「宗教義務」間出現疊合性接近等同，故可以從宗教戒律中看到道德教育，例如一貫道的佛規、佛教戒律、基督教十誡，而美國社會學家貝爾（D. Bell）在其名著《資本主義的文化矛盾》，倡言宗教在當代社會中精神或文化領域的重要性，提及：「什麼是人類行為的指南呢？這些指南不可能在自然界，….指南也不可能是歷史，….這樣我們便剩下一種過時的傳統答案：宗教。它不是作為人在外部象徵中的一種社會投影，而是作為超越人類的一種先驗概念，能夠把人與他身外的某些事物聯繫起來」。

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承上，貝爾直指當代文化的核心問題，正是所謂的「宗教復興」，而貝爾認為，宗教可提供給當代社會一些道德的動力。因現代主義文化不但不像宗教那樣設法去馴服邪惡，反而開始接受邪惡，探索邪惡，從中取樂，還把它看作是某種創作性的源泉。..宗教總是把道德規範強加給文化，它強調界限，尤其強調審美衝動應服從道德行為，貝爾認為現今在「自我至上」、「唯我獨尊」的名義，所有的權威與合法性都被從根拔起，讓傳統受到輕蔑忽視，人們存在的歷史性被強行的剝離，所以貝爾認為找回現代主義失落的道德規範，在於「重新向某種宗教觀念回歸」。

二、宗教和道德的衝突點

雖宗教和道德雖有連結，也多有衝突點，例如在農村鄉下，常看到家中為老人辦理喪事時，竟然出現豔舞表演，並強調浪費鋪張的現象，或不同宮廟繞境，為比拚氣勢排場，在街頭放大量鞭炮，除造成嚴重的空氣汙染，也成為當地居民害怕火災，危害公共安全的問題來源，也出現利用宗教詐財騙色，例如有人自稱「五教共主」、化名「少龍」利用宗教斂財，並挑選單身的年輕貌美女信徒組成「仙女班」、卻藉修行之名來進行性侵犯罪，也有夫妻沒工作，長年以來把自己神格化，說自己是北極玄天上帝，天大地大他最大，連玉皇上帝都要聽他的」，甚至會以「神明開銷」為由，向信眾收取金錢等詐財犯罪，或香港出現比丘尼掏空善款，穿精品開豪車遭拘捕，在國外，土耳其甚至出現「性愛邪教」教主涉性侵，逼信徒吃藥當性奴，最終被判入監8,658年，上述皆為宗教和道德具備衝突點的現實案例。

三、運用「道德主體性」破解有心人假借神權合理化滿足私慾

基督教有其倫理學（Christian ethics），在聖經歌羅西書作了總結，也羅列出「要做」和「不要做」的事，基督教倫理主張做合神心意的事情，故從聖經經文以弗所書2章8-10 節，可以看到「我們原是他的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。」，另一方面，因華人的宗教崇拜中的天帝崇拜與祖先崇拜，常被為政者用來加強維繫當時的社會秩序，回溯歷史，周代開始，便逐漸強調「天」的道德屬性與「天命」的道德內容，人們一方面認為倫理秩序與道德規範是天命所定，一方面則認為天對人的獎懲，和對於人事的干預是以人的言行是否符合於道德為轉移，而人際間的道德，常被神聖化為「源出於天」的準則，而這樣讓道德常與「天」連結，也讓宗教和道德有最初的連結點，而宗教和道德同時具有連結點和衝突點，顯現宗教在社會仍具有雙面刃的功能特性，因宗教對人心的影響之深，一方面宗教很有可能成為有目的的有心人所使用的幌子，變成歛財、詐財、騙色滿足私慾的手段，甚至以宗教集結信徒，作為進入政黨其達成政治等目的工具，例如妙天和國民黨的關係，另一方面，宗教的社會功能深入人心，成為撫慰教化人心、移風易俗的方法，綜上，而上述宗教主題的爭議新聞，凸顯宗教和道德同時具有連結點和衝突點，也提醒人們需運用「道德主體性」，破解有心人假借神權，來合理化其滿足私慾的行惡力量。

（教育博士、政治工作者）

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