德瑞克說碳金融》第四十四講：生命的泉源，正在金融化？（下篇）

水之於二十一世紀的作用，就像石油之於二十世紀一樣，這是決定國家財富的寶貴商品。

大家好，我是德瑞克，我對氣候變遷議題下的碳金融有高度興趣，同時也抱著高度質疑。

水資源緊縮，人類還能自由的與水共舞嗎？ （圖片來源：https://pixabay.com/）

新年快樂！《德瑞克說碳金融》已經連載一年了，為了能更好地與讀者們互動，我成立了臉書上的粉絲專頁，有興趣的朋友可以到粉專留言給我，我會盡其所能地回應。如果主題比較大的問題，我會衍伸成專欄來回應讀者。

請繼續往下閱讀...

「水之於二十一世紀的作用，就像石油之於二十世紀一樣，這是決定國家財富的寶貴商品。」

上一講提到，在全球人口持續增加，對糧食、公共衛生、與電力的需求不斷提供對水資源的需求程度，從下圖的統計來看，1900~2025這一百多年來，全世界對淡水資源的需求提高了十倍。

可是，在需求增加十倍的同時，供給卻是不斷的減少中，因為工業污染、超抽地下水、氣候變遷造成乾旱頻繁出現，種種因素讓淡水資源更加稀缺。

來自 Sampa的年度全球耗水量。（資料來源： Wikimedia Commons）

就像所有稀缺資源一樣，水資源的稀缺創造了投資機會。

如果把水當作一樣商品的話，那水可能是世界上最有價值的商品，因為人類的生存完全不能沒有水。

作為大宗商品，就像石油、玉米、糖、黃金一樣，水的價格也會波動，而水價的波動取決於供需關係。除了短期因素波動（諸如每年不同的降雨量），長期我們已經看到水資源供不應求，而「重要性」與「稀缺性」雙重因素，導致了「水」很有可能成為有利可圖的投資機會。

讓我們看看國外主流媒體是怎麼看待這件事情：

紐約時報（2019/7）：「隨著淡水越來越稀缺，它可能成為一項不錯的投資」

紐約時報（2019/1） ：「華爾街注視著科羅拉多河中的數十億美元」

富比世（2021/9） ：「在乾旱中，億萬富翁控制著一個關鍵的加州水庫」

如何投資「水」？ （圖片來源：https://pixabay.com/）

一般來說，投資水資源有三種選擇：購買水權、投資農田（水資源充足的）以及投資水處理公司（包括自來水廠、基礎設施生產商等等）。

選項一：直接購買水權

白話來說，水權就是讓所有者有使用水源的權利，美國的億萬富翁T.Boone Pickens（石油公司Mesa Petroleum的創辦人）已經購買了美國德州的大量水權，並預估在三十年內這份7500萬美元的水權投資將價值超過十億。

T.Boone Pickens是德州石油大亨，對投資水權興趣濃厚。（資料來源：時代雜誌1985封面人物）

撇除將生命泉源「水」價高者得所產生的道德影響之外，水權在各地區的法規分歧很大，存在著政治與法律訴訟的變數風險。

更重要的是，「水權」並不是「水」本身，「水權」喝不到也無法灌溉農田，因此「水權」本身並沒有實質價值。要是你是個純粹的投資者，你並不想真的拿科羅拉多河的水來灌溉或使用，你買水權的目的就是希望有一天更高價的把它賣出，這就是投資中的「大傻瓜理論」，而這類型投資的風險是較大的。

結論，水權只適合某些特別熟悉該區域法規的玩家，前文提到在美國德州擁有大量水權的T. Boone Pickens ，人家在德州可是具有巨大的政治影響力。這樣的投資方式並不適用於一般投資者。

選項二：投資農田（水資源充足的）

農業一直都是所有應用中使用最多水的，可能遠比你想像的多得多。

猜一猜，生產一個簡單的漢堡，要使用掉多少水？答案是831加侖（大概是滿滿兩個浴缸的水量）﹒

生產一個漢堡要使用多少水？答案是兩個浴缸。（圖片來源：https://alts.co/）

而長途運水可不是一件簡單的事，不管是建立長途管道或是運河，都是浩大的工程。因此亞馬遜盆地的水再多，也解不了撒哈拉沙漠的渴。回到上面的問題，是運送兩個浴缸的水容易？還是搬運一個漢堡容易？食物等於是濃縮過後的水的形式，價值變高了，運送變容易了，而且管理的法規還變少了。

這就是上一講我們提到的，大賣空的Michael Burry為什麼要投資農田。他說：「食物是投資水的方式。在水資源豐富的地區種植糧食，運往缺水地區銷售。這是一種爭議最小的水資源再分配方式，最終可以獲利。這也將確保這種再分配是可持續的。」

只是就像水權一樣，買農田這種投資策略的門檻也很高，回收期比較長，啟動資金也相對較大。對於一般投資者而言，這不是一個容易入門的好策略。

購買水資源充足地區的農田是一種門檻較高的投資。（圖片來源：https://pixabay.com/）

選項三：投資水處理公司（包括自來水廠、基礎設施生產商等等）

這部分就比較適合一般投資者了，標準普爾指數也推出了全球水指數（Global Water Index），裡面包含了五十支跟水處理相關的股票，當中有一半股票屬於工業類別（Industrial），另一半屬於公用事業類別（Utility）。當中占比前十大的股票列於下方表中，讀者們可以去找找這些公司的背景，說不定能發現欣賞的投資標的，也歡迎到我的粉專來留言討論。

（S&P全球水指數的前十大成分股。（資料來源：S&P Global）

若是想直接跟著S&P的水指數投資，也有以下四支ETF是與之連動的，Invesco S&P Global Water ETF、iShares Global Water ETF Comm、iShares Global Water ETF USD Acc、iShares Global Water ETF USD Dist，讀者請自行斟酌投資與其風險。

對了，還記得上一講提到，「水」在全球最大的期貨市場–芝加哥商品交易所–上市了，這是一種以追蹤加州水價指數結算的期貨合約。為什麼選擇加州的水價作為指數基準呢？因為加州是美國最大的水交易市場，在這邊交易的水的數量與價值是其他州的四倍。

而有了期貨市場，用水方（例如農民）可以利用期貨合約來避掉旱災水價飆高的風險，而投機/投資客則有希望透過押注未來的水價因而獲利。

2022是美國大旱的一年，從水期貨H2O價格可見一斑。（資料來源：https://www.nasdaq.com/）

但是，水作為生命必需品，它是否應該被當作純粹的大宗商品被買賣，難道誰出的價格高就可以獲得水權，而不用管其他人類的死活？這是在水被作為大宗商品金融化時，身為人類應該有的反思。

自 2012 年以來，水危機幾乎每年都在世界經濟論壇的全球風險影響列表中名列前五，表示缺水是一個普遍持續存在而且嚴重的問題。

2017 年，嚴重的干旱甚至導致了第二次世界大戰以來最嚴重的人道主義危機，當時非洲和中東地區有 2000 萬人喪生由於隨之而來的糧食短缺和爆發的衝突。

有國際團隊甚至製作了一張水資源衝突年表，搭配地圖記載了史上超過九百次水資源衝突。這部分身在東亞的我們可能感受並不深刻，但是在中東、非洲與中亞，為了搶水已經是生死存亡的衝突。

（歷史上九百次以上的水資源衝突。（資料來源：http://www.worldwater.org/conflict/map/）

老子說：「上善若水」。

也許在未來，水會是最賺錢的標的物，但是也許，它根本不應該被拿來賺錢。這是一個複雜的問題，我們都可以思考一下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法