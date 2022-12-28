日本的冬天，氣溫動輒在零下，重視腸活的日本女生，還是不會放棄享用的機會，所以發明了溫優格的吃法。

韋恩的食農生活

最近台灣可以充分感受到冬天的威力，優格平常冰冰的吃，當然很適合，但是如果天氣真的很冷，太冰的優格還是會讓人有點卻步。日本的冬天，氣溫動輒在零下，重視腸活的日本女生，還是不會放棄享用的機會，所以發明了溫優格的吃法。

所謂溫優格就是用微波很快地把優格加溫到40度左右來吃！（https://www.freepik.com/）

冬天吃溫優格日本正流行

所謂溫優格就是用微波很快地把優格加溫到40度左右來吃，這樣的好處不僅止於溫度比較能夠配合冷冷的天氣，而且優格內的乳酸菌和其他好菌特別活躍的溫度是介於38～40度之間，也就是和人體大約相同的溫度，所以溫優格也能夠喚醒益生菌的活性！

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甘酒加溫優格撒肉桂粉溫暖身體

比如日本流行的吃法：甘酒加溫優格撒肉桂粉，甘酒的甘甜加上微酸優格結合可以溫熱身體的肉桂粉，既美味又充滿了對身心的好處。

（截圖自網路／作者提供）

（截圖自網路／作者提供）

溫優格的做法

將100克無糖優格（最佳）加入馬克杯或是碗中，選擇耐熱容器，避免金屬製品！

放入微波爐加熱，500W設定30秒到1分鐘即可，溫度不可以過高！

取出溫優格即可食用，視喜好可以再撒肉桂、可可粉調味，或是淋上一點蜂蜜。

本文經授權轉載自【韋恩的食農生活】日本女生流行冬天吃溫優格：肉桂甘酒溫優格

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