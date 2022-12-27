自由開講》美國的好意 究竟是被誰給扭曲了！

古昀宸

近期，美國國會眾議院、參議院日前分別通過《國防授權法案》，授權美國行政部門在2023至2027年間，每年提供台灣至多20億美元的無償軍援「Foreign Military Finance grant assistance」，是不必償還的軍事援助；另授權提供台灣每年20億美元的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）直接貸款（loan），法案規定清償期為十二年，加計利息，和上述不必償還的軍事援助並不相同。

《國防授權法案》雖規定了軍援的額度，但是否能成功撥款，仍須在美國撥款委員會評估財政因素，與是否有足額援助後才能決定。

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此外，《國防授權法案》也修改了1961年美國《援外法案》（Foreign Assistance Act of 1961），加入以下條文：「總統還可以指示從國防部的庫存、國防勤務以及教育訓練中提取物品提供給台灣，但每個財政年度總值不得超過10億美元。」

上述舉措，皆是為協助我國增強軍事防禦及「民防能力」，以「不對稱」的作戰思維，採購量多、價廉、火力強、存活率高的小型武器，以及組建裝備輕兵器的「國土防衛部隊」，打造「刺蝟臺灣」，展現足夠威懾力。

上週美總統拜登正式簽署《國防授權法》（NDAA）。（美聯社）

但據近期部分評論節目、媒體報導，以及陸區微博，抖音等，都針對此授權法案含有偏差的誤解並擴大渲染，主要論述為向我國人提出「美國是借錢給台灣買美國不要的低級、準備汰換的武器裝備」、「債務陷阱」等負面訊息，企圖製造國人反美情緒、不信任我國政治施政方向，以及煽動國人進行抗議遊行。

筆者在此想呼籲社會大眾，查證事實可發現，有鑑於中共近年的武力擴張，美欲透過實質的軍援協助我國抵禦中共的侵略，因此提供為期五年，每年至多20億美元的無償軍援，並另外表示，如若一年20億的軍援金額不足，還能再向美國進行借款，而非部分媒體斷章取義所述「強迫我國向美國借款」、「債務陷阱」等造謠抹黑。

美國此一法案的通過，也切切實實的體現臺海現在面臨的危機和風險，已經危險到認為我國已經無法單獨應付中共的軍事威脅，需主動給予實質的協助，以避免第一島鏈完全落入中國的掌握。

再者，美先前拖欠我國軍售之武器裝備，係因烏俄戰爭的爆發帶來烏克蘭的迫切需求，優先提供烏國進行家園的保衛行動，美軍火商生產不及，而延宕交貨時間，而非部分媒體所述我國軍購係為清軍火商庫存；此外，該筆軍援金額更能用在採購我國自給生產的武器裝備或服務，並不單單僅能購買美製產品，先不說軍事層面的問題，光購買台製產品，就足以帶動我國部分軍工產業的經濟發展。

真的無法理解，那些所謂的評論家、鍵盤手所發表似是而非的言論，是否別有用心，故意偏離事實，誤導輿論呢？

（國防專題事務研究生）

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