自由開講》林飛帆道盡民進黨沉痾

張聰竹

林飛帆副秘書長在臉書上，點出台南學甲爐渣案、光電弊案、88槍事件、台南市議長選舉紛爭等紛爭。短短數字，鏗鏘有力，直指問題，確確實實地道出民進黨內現今的沉痾。

這次選舉的結果，是民進黨的「警鐘」，「深自檢討」是必然。更何況，「黨內黑道」的事情，選前就已經被國民黨幹到翻天，縱然國民黨黑道問題，也是嚴重不已。但總不能以他人的「壞」、凸顯自己的「好」，因為，失去人民信賴、人心浮動不已，都已經是鐵錚錚的事實。

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林飛帆在臉書上，點出台南學甲爐渣案、光電弊案、88槍事件、台南市議長選舉紛爭等紛爭。短短數字，鏗鏘有力，直指問題。（本報資料照）

過去一年，民進黨固然面對很多大環境挑戰，不論疫情、中共軍演、九合一選舉的挫敗。但是民進黨也不能否認，黨中央的黑道問題、學甲爐渣案、光電弊案、88槍事件、台南市議長選舉紛爭，都讓自己人「都看不下去」。民進黨需要接受不同聲音，而非「排擠報復」，否則沉淪為中共黑幫式威權治理。

就例如，郭再欽因自家公司，遭檢舉濫倒爐渣污染農地被查辦，涉嫌不法獲利21億，被要求退出民進黨。而黃偉哲市長任內，經發局長陳凱凌涉貪接受性招待遭羈押、市府副發言人易俊宏遭爆是連環性侵犯，都讓人質疑：到底是哪個環節出現問題？為什麼民進黨不能「自己先管好」？

更何況接下來，身為民進黨員，做為全國焦點的台南議長選舉，外界都在關注民進黨是否能展現團結的意志，也是民進黨輸不得的重要戰役。

民進黨此次議會雖然過半，但是遭林飛帆點名、大家都在擔心的郭信良跑票問題，恐將發生。六名正國會議員，批評黨團所推正副議長邱莉莉、林志展兩人，甚至公然暗示和國民黨合作，都讓人擔憂，民進黨會一再無視黨紀、屆屆跑票，黨魂蕩然，遭選民唾棄，是早晚的事。

此次大敗，民進黨要聽進基層黨員的聲音，而郭再欽、郭信良等問題，都顯露出民主的敗壞。身為台南人、身為民進黨員，林飛帆中肯的一席話，反映出年輕世代的聲音，也是民進黨要好好反思的警鐘。

（資深民進黨員）

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