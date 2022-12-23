Lin bay 好油》本土酪農業的凜冬，班班喝牛奶能解決嗎？

手搖飲、便利超商業者為什麼選擇使用進口乳取代本土鮮乳，價格因素是核心關鍵，愛本土還是必須考量成本能不能在承受範圍。如何讓消費者買到與進口乳價差小的鮮乳，才是增加需求的方法。問題如此顯而易見，但我們的產業主管機關農委會，有能力解決這個問題嗎？

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今年對許多的農產品生產者而言是相當辛苦的一年，國際大宗原物料的調漲，加上消費力並沒有如預期的因為疫情減緩而上升，今年第四季之後消費量明顯降低，本土的生產者面臨的窘境是價格漲不起來，成本卻不斷上升。尤其本土酪農業者深受影響，這個產業寒冬到來，可能讓本土超過三分之一的酪農業者選擇退場，簡言之，這是一場生死存亡戰。

從生乳到鮮乳的產業結構

國內的生乳收購者主要是四大加工品牌商－統一、味全、光泉、義美，這四家品牌商所收購的生乳比例約為國內生乳供應的70%，其餘30%則由其他小品牌及品牌代工場（台農鮮乳廠）供應，台灣生乳收購後加工完成的鮮乳，主要銷售方式還是透過超市、量販店、五大零售等通路進行販售，透過網路販售的量並不多。

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台灣生乳收購後加工完成的鮮乳，主要銷售方式還是透過超市、量販店、五大零售等通路進行販售。（本報資料照）

在這種結構下，自然形成通路強勢的情況，對消費者而言，首先感受到的是鮮乳零售價不斷調漲，但對本土酪農而言，卻是長達13年沒有調整收購價格，過去面臨各種原物料、工資的調漲的成本都由本土酪農業者吸收，這幾年飼料驚人的漲幅，成了壓倒駱駝的最後一根稻草，最後中央畜產會於今年6月召開生乳評議委員會，決議生乳收購價調漲2元，這個調漲幅度本土酪農業者雖不滿意卻只能接受，但這個決議反而讓四大乳品加工業者大感憤怒，表示考慮減少生乳合約收購數量。今年年底義美開出第一槍，決定減少近1/3的生乳收購量。

為降低虧損減少收購，釋出的生乳何去何從？

過去為了保障酪農戶，乳品加工業者會提前開始與酪農業者研擬下一次的收購合約，如果不打算繼續收購，則必須提前三個月通知酪農業者，義美已經通知部分酪農業者，不繼續收購生乳的決定，被釋出的酪農業者改接洽其他乳品加工業者時，才發現其他乳品加工廠也打算釋出酪農，這些被釋出的酪農與生乳該何去何從？

目前四大加工業者在乳品多數是虧損的狀況，生乳收購之後，還要進行加工、包裝、配銷等作業，配銷到零售通路的鮮乳1公升約在60～65元左右，這個價格下乳品加工廠還有利潤，但當鮮乳零售1公升的價格來到90元以上，鮮乳價格就使得消費者卻步。

乳品業者的鮮乳賣不光，只能轉作其他加工乳製品，但這些全部都是虧損，生乳只有做為鮮乳銷售能讓乳品業者獲利，加工成其他乳製品反而造成乳品業者虧損，而生乳調漲2元後更加大業者的虧損，於是義美選擇減少收購量，明年味全也打算跟進大幅減少收購量，光泉跟統一的合約在明年六月後才會更新，但目前看來也是打算釋出更多的酪農。

本土酪農產業的先天不良與後天劣勢

台灣酪農業者先天上有規模小、飼料需要進口的劣勢，使得生產成本遠高於美國、紐西蘭等地，而乳品加工業者的規模，也不如美國、紐西蘭，但在零售價格卻遠高於兩國。

以本土酪農平均生乳收購價格來看，一公斤約為0.8美元，美國生乳約0.5美元，紐西蘭約0.45美元，但零售價格卻是天差地遠，1公升鮮乳台灣零售價約3美元，美國約1美元，紐西蘭1.3美元。

會出現這麼大的差異，除了加工規模小、冷鏈成本高以外，主要的原因就是零售業者的毛利較高，相較於外國鮮乳在零售業的毛利約10～15%，國內零售業者在鮮乳的毛利上超過30%。

在先天不足，後天失調的窘境下，加上零售業者又要高毛利，就造就了台灣本產牛奶世界最貴的現象。

本土酪農是這種乳品結構強弱相殘下的犧牲者，當本土鮮乳價格高漲，其他便宜的進口乳品便成為消費者的首選，這導致進口數量不斷的增加，短短的十年間，進口乳品總量已經從2012年的1.1萬噸成長到2020年的6.6萬噸，而鮮乳進口量從2012年的500公噸成長到2020年的4.6萬公噸。

令本土酪農業者雪上加霜的困境還有台紐貿易協定。2025年紐西蘭的鮮乳進入台灣後將不受進口配額限制，也不用繳納1公斤15.6元的關稅，可以想見未來業務用乳將大量使用進口的外國乳品，嚴重衝擊本土的乳品市場，知名的本土鮮乳品牌鮮乳坊創辦人龔建嘉也曾說：2025年，台灣恐怕有30%的酪農會消失！但目前看來不用等到2025年，2023年本土的酪農業者就要進入寒冬了。

問題就在那裡，解決能力在哪裡？

面臨這樣的危機，中華民國乳業協會也公開對農委會要求，應該出面調整乳價評議機制，未來飼料也要像雞蛋一樣提供補助。不過，本土的酪農業者如果只是要補助，那麼在競爭力式微後被淘汰也是指日可待。

消費者為什麼不願意採購本土鮮乳？

手搖飲、便利超商業者為什麼選擇使用進口乳取代本土鮮乳，價格因素是核心關鍵，愛本土還是必須考量成本能不能在承受範圍。1公升的鮮乳在美國與紐西蘭可以在0.5～0.8美金之間完成生乳加工、配銷、零售，在台灣卻需要2.2美金的成本，這才是核心的問題，如果2.2美金可以縮小成1.2美金，將本土鮮乳在超市的價格壓到1公升平均62元，消費量自然提升。若只是提高生乳收購價，補助酪農戶飼料費用，結果只是讓消費者在通路上買到更貴的鮮乳，也就迫使消費者遠離本土鮮乳。

如何讓消費者買到與進口乳價差小的鮮乳，才是增加需求的方法。問題如此顯而易見，但我們的產業主管機關農委會，有能力解決這個問題嗎？還是等到明年酪農上街頭了，才說我們會努力發動促銷？我們會增加飼料補貼？我們會班班喝牛奶？

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