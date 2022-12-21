健康醫療網》冬至心溫暖 健康吃湯圓

提醒湯圓由糯米粉製成，吃多容易脹氣，腸胃消化能力較弱的人需特別注意，記得細嚼慢嚥不過量食用，才能開心過節不掃興！

冬至，是一年當中晝最短、夜最長的一天，每到冬至家家戶戶便會聚在一起吃湯圓象徵圓滿！古人更是將冬至作為一年的開始，因此還有吃湯圓長一歲的習俗！現今湯圓的口味越來越多也越來越有創意，甚至可以用千奇百怪來形容，但是你吃的到底是湯圓還是元宵呢?就讓營養師來告訴你吧！

冬至，是一年當中晝最短、夜最長的一天，每到冬至家家戶戶便會聚在一起吃湯圓象徵圓滿！（資料照）

元宵和湯圓 都來自糯米

湯圓和元宵的原料都是糯米粉，冬至傳統吃的是小顆無包餡的湯圓，會將糯米粉與水混合後，搓製而成，且通常會作成紅白兩色增添喜氣。近年來才逐漸發展出不同口味的包餡湯圓，會將做好的糯米粉團包入餡料再搓圓，最常見的口味非花生與芝麻莫屬。

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元宵節吃的元宵則是先將餡做好分小塊，再放到裝有糯米粉的竹篩中，不停搖晃使其裹上一層層的糯米粉，最終成品即為元宵，也因做法上的差異導致元宵表面不如包餡湯圓光滑。

一起開心過節 添歲但不添肥

無包餡的傳統紅白小湯圓，10顆約70大卡，相當於1/4碗白飯；而一顆包餡湯圓熱量約在65-75大卡，且餡料因製作過程需要往往除添加糖外，還需要加入油脂製做，因此熱量不容小覷。再加上傳統習慣搭配甜湯，糖量繼續往上飆升。

廖婉如營養師建議大家冬至吃湯圓過節，可以和親朋好友互相分享、分攤熱量，亦可減少當日正餐全榖雜糧攝取量。甜湯的部分可以降低糖量改加入桂圓、紅棗、無糖麥茶增添風味。另外也要提醒湯圓由糯米粉製成，吃多容易脹氣，腸胃消化能力較弱的人需特別注意，記得細嚼慢嚥不過量食用，才能開心過節不掃興！

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者王冠廷 冬至心溫暖 健康吃湯圓



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