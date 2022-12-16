自由開講》韓國年度『四字熟語』：『過而不改』

洪昱睿

台灣、日本、韓國，最近連續地選出代表年度的「漢字」及「四字熟語」等；其中台灣今年的代表漢字為「漲」，直指國內物價「萬物齊漲」，只有庶民們的薪資未漲的心酸。而日本今年度的代表漢字為「戰」，直指俄烏戰爭、美中貿易戰、Covid-19防疫大作戰、世界盃足球賽等。

另外，最新出爐的韓國今年度「四字熟語」的代表則為「過而不改」（韓語諺文：‘과이불개’）。比較之下，筆者認為韓國的最具「鬱意」與「寓意」及「育意」。主辨暨大數據單位韓國《教授新聞》指出，這句四字熟語原出自中國典籍《論語·衛靈公》，原文『子曰：「過而不改，是謂過矣 。」』，意謂「有過錯但卻不思改過，如此才是真正的過錯。」，意在勸人「知錯改過」。

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據參與評選的多位韓國教授表示，這主要是體現近年來國民們對政治人物不願認錯改過，反而還互推責任的不滿。政治領導人們普遍思想僵化，不分執政或在野，只要出了事，就歸咎給前屆政府或直接升高衝突到追究總統。而即便如不久前的「梨泰院慘案」，也沒有政治領導人勇於出面承擔責任。政客們無視民生經濟，只會權謀鬥爭，透過「自我正當化」來迴避錯誤及責任，已非君子等等針對自國政經文化進行最辛辣的點評。

首爾梨泰院踩踏事件令各界震驚不捨，日前南韓民眾還高舉標語，要求總統尹錫悅下台。（路透社）

而筆者亦認為此次最可供台灣借鏡的是韓國今年度的「四字熟語」：「過而不改」，是因為這句話在不僅在韓國一語中的、直指核心；除為韓國國民們出了口怨氣，鞭策政治人物們，再對社會問題及國家建設無所作為；繼續政治惡鬥下去的話，下次選舉恐怕只遭人民唾棄，令自由民主蒙羞而已。也為目前台灣所面臨的內外部執政困境提供了一份反面教材，我們應特別嚴肅看待、高度引以為鑑才是！

（語文工作者）

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