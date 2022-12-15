天將奔烈》國營事業營運不利因素 應合宜細緻判斷

台酒公司配合國家防疫政策生產75%防疫酒精，這部分估計增加生產成本約2.4億元。又紅標米酒為配合政府穩定物價政策、避免「米酒之亂」重現，已10年未調整價格，早成賠錢產品。這部分預估也影響稅前淨利影響數約為2.7億元。這些為了配合政策而導致的台酒公司營運不利因素，不應由該事業員工吸收承擔。

羅承宗／南臺科大財法所特聘教授

時值2022年歲末年終。在政治上，中央執政的民進黨於歷經地方大選表現不佳衝擊後，諸多寶貴檢討意見，隨之被紛紛拋出。其中有關投票率的解析，應當是一個有意義的切入點。

回顧歷史，台灣自1990年代民主化以降，人民大抵相當熱情地參與選舉活動。在任意投票，亦即未將投票義務化的前提下，台灣所創造出的高投票率，經常傲視許多民主國家。但演變到了今天，根本次選舉投票率卻掉到61%，其中六都更低僅59%而已。低迷的投票率反映了台灣人民開始對政治冷感？值得深思。

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自2020年起，在新冠肺炎疫情衝擊全球。只是在政壇上，在網路聲量導向與小編圖卡的歪風文化影響下，諸多昔日傳統正經的政治人物居然也開始沉迷此道，被包圍在濃厚的同溫層裡而不自覺。於是乎這些黨政層峰標榜的亮麗政績牌抑或主計總處公布的每人每月總薪資，從常民社會百姓的視角看來，充其量不過是無情的嘲諷罷了。這幾年，包括基層公務人員在內，百工百業的許多人民是過著咬牙苦撐過來的。所幸值得慶幸的是，拜這次選舉結果所賜，黨政層峰似乎也察覺到了這點。

臺酒公司配合國家防疫政策生產75%防疫酒精，估計增加生產成本約2.4億元。又紅標米酒為配合政府穩定物價政策、避免「米酒之亂」重現，已10年未調整價格，這部分預估也影響稅前淨利影響數約為2.7億元。（本報資料照）

執政的溫暖，在於仔細地體察所有施政細節，並做出正確合宜的判斷。適逢年末政府在檢討諸多國營事業績效之際，當然也適用這個道理。例如中華郵政公司今年因疫情導致有4成員工曾因染疫而隔離，造成其他員工須加班協助業務，加班費增加不少，導致人事費大幅提高。交通部長王國材日前承諾，同意中華郵政防疫衍生用人費用列政策因素，將會以專案處理不影響績效，就是一個頗值稱許的細緻政策判斷。

以此為對照來看台酒公司，如所周知，過去2年多來疫情導致消毒用品需求大增，臺酒公司作為國營事業於是配合國家防疫政策生產75%防疫酒精，這部分估計增加生產成本約2.4億元。又紅標米酒為配合政府穩定物價政策、避免「米酒之亂」重現，已10年未調整價格，早成賠錢產品。這部分預估也影響稅前淨利影響數約為2.7億元。此外，諸多不動產租金收入，晚近又要配合中央政府降租紓困政策而短收。

總之，這些為了配合政策而導致的台酒公司營運不利因素，筆者認為也應如前述中華郵政公司方式處理，不應由該事業員工吸收承擔，方符事理之平。

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