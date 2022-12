韋恩的食農生活》維生素B與其他對抗空氣汙染的食物營養

美國哥倫比亞大學的學者研究,每天補充維生素B群,就可以成功降低空氣汙染的不良效應達28-56%。

韋恩的食農生活

空氣汙染在某些季節的嚴重程度,應該幾乎全台灣人都見識過。空氣汙染裡面含有PM10、PM2.5、硫化物、氮氧化物、揮發性有機物等等不良汙染物,除了會直接造成呼吸道與肺部的問題外,還可能產生自由基,引發慢性發炎,造成氣喘等免疫反應,還會造成壓力產生許多新陳代謝的問題,長期還會造成DNA損傷,因此有製造癌症的可能。所以有人說,空氣汙染是最公平的,因為不管有錢人或是窮人都得呼吸一樣的空氣。

維生素B降低空污傷害

只是面對這樣的空氣汙染,我們束手無策嗎?其實是有食物營養可以幫助我們的。今年初就有一項人體實驗的成功結果(雖然人數不是很大) (B vitamins attenuate the epigenetic effects of ambient fine particles in a pilot human intervention trial),美國哥倫比亞大學的學者研究,每天補充維生素B群這麼常見的東西(含2.5 mg 的葉酸、 50 mg 的維生素 B6, 、1 mg 的維生素 B12,其實劑量都高於每日建議攝取量),就可以成功降低空氣汙染的不良效應達28-56%。

請繼續往下閱讀...

維生素B降低空污傷害。(https://www.freepik.com/)

富含維生素B的天然食物

維生素B6的食物來源主要是肝臟、雞肉或堅果;維生素 B12的來源主要是肉、魚、蛋、奶與穀類;而葉酸的來源是深綠色蔬菜、豆類、肝臟。所以大家可以多補充這類食物。有需要的話,選用比較高單位的錠狀維生素B群補充劑也是不錯。

加強代謝的花青素、綠茶與青花菜

除了維生素B群外,還建議大家可以多補充富含花青素的莓果類(參考最新流行的北歐飲食法,運用大量野生莓果是其特色)、以及富含多酚的綠茶,以提高抗氧化的能力,還可以對抗發炎現象。此外多補充富含纖維的蔬果、尤其是十字花科的蔬菜如青花菜,富含蘿蔔硫素,可以加強肝臟解毒酵素(如P450)的活性,都有助排出汙染物。

當然,根本之計是減少空氣汙染,不過這又牽扯到政治、經濟、能源諸多問題,談何容易,還是自己先自求多福了。

本文經授權轉載自【韋恩的食農生活】青汁從戰時解救飢荒,到現代解放便祕菜菜子!青汁的7大健康效果、推薦哪些人喝青汁?

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法