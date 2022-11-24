自由開講》超越藍綠先從堅定本土價值與改革地方議會開始

陳慶昌

台灣即將於本週末舉行的九合一選舉，可被視為蔡英文總統第二次任期的期中考和對中共二十大後習近平體制延續的反應，引起國際媒體關心台灣選民的意向。的確，國際政治結構在美中對抗激化、烏俄戰爭持續下進一步的二極化，各國開始選邊或歸隊，顯示台灣無法跟過去一樣持續兩邊討好的策略。台灣作為民主國家，選舉的結果很自然會被外界視為是公民意志的展現，不論這個選擇是要保衛包含台灣在內的民主陣營，或者是看似追求反戰，實則對專制國家的恃強凌弱屈膝。

相對之下，坊間多半預期此次選情會相對冷清。不少選民在投票行為上是「中央地方有別」：總統與國會選舉被認為涉及國家大政方針，具有台灣意識者會集中支持民進黨提名候選人。各級地方選舉則是處理基礎建設與民生議題，選民對於不投票或票投給對中投降主義／失敗主義的政黨候選人並無違和感，甚至認為可以平衡民進黨在中央的權力集中，從而「超越藍綠」。然而，這些發想預設了共產中國只是個與美國競爭的另類大國，無視其「統一」台灣主張就是兼併另一個主權國家。支持兩岸「融合」或者「一家親」的國民黨與民眾黨連簽署不投降聲明都不停抗拒，證明其非可平衡執政黨的正常反對黨，反而更像是台灣版的烏東親俄分離主義勢力。

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本週末舉行的九合一選舉，可被視為蔡英文總統第二次任期的期中考和對中共二十大後習近平體制延續的反應，引起國際媒體關心台灣選民的意向。（資料照）

選民若真欲超越藍綠，需要理解「中央地方不可分」。此次選出的地方首長和民代，未來四年內可能隨時會成為面對中共侵略時的地方民防指揮官和組織者，吾人必須檢驗其戰時抗中意志與領導防備能力。另一方面，選民亦須正視政黨無法自我防止貪腐的侷限，即便是本土的執政黨近來亦接收了大量地方派系、黑金，再動用政治資源鞏固跟地方勢力的關係，壟斷了公民參政之路。以筆者故鄉台南為例，市議會甚至多屆議長選舉都因為民進黨內派系互鬥出現跑票行為，寧可跟國民黨議員站在一起。吾人若欲正常監督執政黨，宜選擇如台灣基進等堅定本土價值與有能力破除地方議會黑金與世襲的正常反對黨。

（日本龍谷大學全球研究學系教授兼系主任）

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