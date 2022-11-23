自由開講》誰是疫苗掮客？

王英明

2022年在台灣，任何廠牌的新冠疫苗，都已過剩。購買疫苗話題，則是歷史陳跡，但從去年五月起反覆有人跳針提「政府擋民間購買疫苗」，今年陳部長參選台北市長後，「阿中擋疫苗」、「疫苗短缺，防疫不力」，更成為重大的選舉主軸，無論衛福部辯解多少次都沒有用，在野黨的攻擊力道，反而越來越強。南投縣長國民黨候選人，最近還是拿這個題目來打，令人感嘆，她是活在我們同一個時空嗎？

近兩天衛福部薛部長一番「疫苗掮客」、「疫苗騙子」談話，引起熱議。台北市長參選人黃珊珊說：「誰是掮客？請政府公布名單」。如依照薛部長的說法，有人因「財路被擋」了，所以才會罵政府擋疫苗，筆者建議，薛部長是否可以直接回答她：「在這裡暫時並無公布名單的計劃。但只要看是誰罵阿中擋疫苗，就可能猜測誰是疫苗掮客了」。

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同樣的，社會大眾也應要求黃珊珊公佈誰是Ben，這個比疫苗騙子更早期的名人（很多人猜就是某首長），是台灣首次疫苗非法分配者，其人竟然成謎，連總統府、法院、監察院都無輒。記得當時有人還怪政府採購疫苗不力，責罵日本把不要的AZ疫苗贈送台灣，但一方面又私下自己優先打特權疫苗。不過現在這些話題都已經無人再提，只剩下一個「阿中擋疫苗」漫天價響。

疫苗掮客是仲介疫苗買賣的人。已經市場化的各種藥品包括疫苗，因為能自由買賣，所以會有人透過各種關係拉生意。大家不知道的是，目前各種疫苗，仍偶有罕見的疫苗傷害，因此每一劑疫苗都會由政府抽取「傷害補償金」，日久累積成了可觀基金，必要的時候就可以使用。在法律上這叫「無過失傷害補償」（請注意，是「補償」而不是「賠償」）。各疫苗已經問世很久，會有多少類似傷害，大約都可以預估，代理藥商不需擔心這問題，反正也算做是成本的一部分。

新冠疫苗與過去的任何疫苗都不同，在2022年以前，全部都屬於「緊急使用臨時藥證」（EUA）， 常態下不能在一般的市場自由買賣。由於EUA的疫苗，其實驗及觀察時間都還很短，只是緊急狀況之下，不得不使用，最後權宜之計就是由各國政府直接向疫苗公司採購，除了免費提供國民使用外，並向疫苗公司保證，萬一出現不可預測的疫苗傷害時，政府會負責個案調查與補償，所以疫苗公司只與各國的中央政府接洽，以減少麻煩。有了這個基本觀念，就不會有疫苗掮客或騙子的出現，想要買疫苗的人，也不會受騙。但是台灣很多人不懂這個觀念，執意要跳過指揮中心自己購買。

當時聯合國設有冠狀病毒疫苗實施計劃（COVAX 即COVID-19 Vaccines Global Access），依照各國疫情，統籌分配各廠牌疫苗的購買。但在世界性的搶購下，不免出現混亂、爾虞我詐、各懷鬼胎的狀況，在局勢混亂不明下，就有一堆掮客到處遊說騙錢。也就是明明知道沒有這一批疫苗，卻說「我有辦法拿到」。若有買方信以為真，被騙到「訂金」後，可能血本無歸，無法「真正買到」疫苗、或是無法「買到真正」的疫苗。

現實的例子，就是韓國大邱市長去年五月被騙的故事。當時的市長權泳臻是在野黨，就跟台灣的國民黨一樣，每天責罵政府採購不夠力，希望自己找疫苗公司購買。結果透過民間管道，找到一家外貿代理，允諾在一個月內會提供3000萬劑輝瑞BNT（又是BNT!），當市府提出進口申請的時候，中央政府發現其中有詐，而美國輝瑞總公司也查不到這件買賣，並加碼指出「我們只與中央政府接洽，不跟民間談買賣」。所以最後就是一個國際大騙局。結果權市長只能灰頭土臉向市民道歉（報導沒有指出他被騙了多少錢）。

2020年初至2021春天，由於台灣的防疫成功，病例零零落落，對台灣卻像吃了悶虧。一方面民眾對疫苗無感，國際COVAX也對分配疫苗給台灣，興趣缺缺，必須優先分配給更緊急的國家。指揮中心雖然努力去催買疫苗，但是出貨太慢，更要命是受限於國際合約，無法直接向美國購買輝瑞BNT疫苗，只能屈就於中國上海代理商的文字遊戲。去年春天過後，台灣的疫情漸漸守不住，疫苗的迫切性變得越來越大，而國產疫苗要等到夏天後才能夠供貨。這時候的民進黨政府，只有「熱鍋上的螞蟻」、「焦頭爛額」可以形容。

因為進貨不足，又由於政治因素，無法如期向大中華BNT總代理的上海公司，得到需要的疫苗，台灣各民間單位、企業單位、宗教單位，甚至地方政府，紛紛有自己購買或捐贈疫苗給政府的舉動；其疫苗主要來源有兩個，一個是中國疫苗，但馬政府時代所定下的法律，規定中國的疫苗不能進口台灣，所以這方面根本無從進行，此事到了一些人口中，卻也變成「阿中擋疫苗」。其實就是擋了一些人的財路。

在2021的5月27日，國際佛光山協會提出購買疫苗申請，卻無法提交疫苗公司的授權書。6月2日嬌生公司主動聲明，疫苗的購買僅會與中央政府接洽。6月7日佛光山很理性的表示，若中央能夠買到疫苗，佛光山將捐贈20-50萬劑。不過後續是嬌生疫苗本身無法出貨，這件事情就不了了之，但是佛光山並沒有因此指責政府阻擋購買疫苗，因為根本不是這樣。這是一個極佳的範例。

資料顯示，另外一個疫苗來源就是BNT有一家盛弘公司，也是去年5月接受南投縣政府及企業單位委託，擬專案申請進口500萬劑BNT疫苗，包含花蓮縣政府65萬劑、南投縣政府80萬劑、台東縣政府25萬劑、雲林縣政府80萬劑、工商協進會250萬劑，但最後都未能順利購得疫苗。台北市政府也曾經有過這個念頭。其實這些單位可能是受騙了，因為代理商根本提不出BNT疫苗公司的授權書。所以各單位對中央指揮中心的答詢，只能採取已讀不回。若是有人貿然交出訂金，很可能會肉包子打狗，一去不回。而且這些很外行的地方政府，根本沒有想到疫苗傷害的鑑定、補償，內容是非常龐大的預算，不是他們能負擔。另外還有購買、運送、冷鏈等更複雜的設備、投資，真的不是小小的地方政府或什麼工商團體能玩得起的。

南投縣長林明溱批評民進黨台北市長候選人陳時中擔任衛福部長時，曾阻擋南投縣政府購買疫苗，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前再次表示，這件事情2個月前已經澄清，曾兩度催促提供4份文件，對方卻「失聯」，然後現在說「我們去擋疫苗，實在相當不合理」。（指揮中心提供）

倒是在郭董的努力之下，永齡基金會與德國BNT疫苗公司，最後談出了一些眉目，但主要仍是需靠衛福部中央的出面，最後在各種國際勢力的幫忙下，終於完成了捐贈疫苗大業。台積電有臨門一腳之功，慈濟也搭上了順風車。不過最後都證明阿中並沒有阻擋疫苗的進口，反而是全力促成三大團體的捐贈工作。有了疫苗，使阿中的防疫工作，能夠更順利。他何樂不為？對慈濟基金會，既然已經當初盡到大仁大愛的捐贈，最後卻還是有人出來踹一腳說：「阿中擋疫苗」，令人覺得功虧一簣，非常遺憾。

阿中替地方政府、工商協進會，所做的阻擋，不是擋疫苗，而是擋被騙。對一年半來所受這些冤屈，筆者認為社會大眾應該還阿中一個公道。

（台灣家庭醫學會創會理事）

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