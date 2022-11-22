德瑞克說碳金融》第四十二講：戀戀大河 ─ 剛果河上大壩夢 （Great Inga）

紀錄是拿來被打破的，非洲的剛果民主共和國(簡稱DRC)，正在計畫一項世紀工程，要在剛果河上蓋一組世界最大發電量的大壩，預計得花800億美金。這個計畫要是成真了，能發出的電將是三峽大壩的兩倍多，可以供應整個非洲大陸四成的用電量。這個夢想的計畫叫做「大印加計畫(Great Inga)」。而我們將從「Great Inga」規劃中的美好，與現實中遇到的阻礙，來看看現代價值觀對於大型水電廠的愛恨情仇。

大家好，我是德瑞克，我對氣候變遷議題下的碳金融有高度興趣，同時也抱著高度質疑。

非洲的剛果河，世界第二大河。（資料來源：https://globalgreen.news/）

大江大河，不管是波光粼粼，還是波瀾壯闊，總是讓人嚮往！古老的詩人們也為之神魂顛倒，留下這些關於大河的雋永詩作：

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「大江東去，浪淘盡，千古風流人物」─蘇軾《念奴嬌·赤壁懷古》

「星垂平野闊，月湧大江流」─杜甫《旅夜書懷》

「黃河遠上白雲間，一片孤城萬仞山」─王之渙《涼州詞》

「大漠孤煙直，長河落日圓」─王維《使至塞上》

「九曲黃河萬裡沙，浪淘風簸自天涯」─劉禹錫《浪淘沙·九曲黃河萬裡沙》

「黃河之水天上來，奔流到海不復回」─李白《將進酒》

人類的生活離不開水，從灌溉、防洪、防旱、航運，一直到能源時代的發電，但是降雨有季節性怎麼辦？建水庫成為了人們優化水資源的方式，甚至，在遼闊寬廣的大河上蓋大壩，用人造的鋼筋水泥去降伏滔滔的洪水，似乎成了人定勝天的偉大象徵。

三峽大壩是目前全球最大的水力發電站，橫跨在世界第三長河─長江上，其工程總指揮稱之為「中國人民一千年來的最偉大項目」；

世界發電量第一的水電站，三峽大壩。（圖片來源：https://zhuanlan.zhihu.com/）

而全球第二大的水力發電站─巴西的伊泰普（Itaipu）大壩，則建構在南美第二大河─巴拉那河之上，被美國土木工程師學會選為「世界七大工程奇跡」。

世界發電量第二，巴西的伊泰普大壩。（圖片來源：http://m.nihaowang.com/）

但是，紀錄是拿來被打破的，非洲的剛果民主共和國（簡稱DRC），正在計畫一項世紀工程，要在剛果河上蓋一組世界最大發電量的大壩，預計得花800億美金。這個計畫要是成真了，能發出的電將是三峽大壩的兩倍多，可以供應整個非洲大陸四成的用電量。這個夢想的計畫叫做「大印加計畫（Great Inga）」。

而我們將從「Great Inga」規劃中的美好，與現實中遇到的阻礙，來看看現代價值觀對於大型水電廠的愛恨情仇。

讓我們簡單介紹一下剛果民主共和國（英文簡稱DRC），位在非洲中部，有九千多萬的人口，但是發展相對落後（聯合國人類發展指數是全球排名倒數）。

剛果民主共和國（DRC）有一個攣生兄弟，叫做剛果共和國（英文簡稱ROC）。剛果民主共和國DRC又稱為剛果（金），因為它的首都叫做金夏沙；而剛果共和國ROC又稱為剛果（布），因為它的首都叫做布拉柴維爾。

這兩個剛果首都距離只有短短不到三十公里，是全世界兩個距離最近的首都。就只隔著一條河相望，而這條河就是今天的主角─剛果河。以長度來說，它是世界第十長河；但若是以水量來說，它可是世界第二大河（僅次於亞馬遜河）。萬馬奔騰的流量，加上地勢高低的落差，創造出世界上體量最大的瀑布─印加瀑布（Inga Falls）。

水力發電是靠水從高處往低處落下，由位能轉化為動能，帶動渦輪葉片形成電能。所以水量跟地勢高低落差，成為了發電量的兩大關鍵。印加瀑布兩大條件都完美具備，形成建構水力發電廠的絕佳地理條件。

這附近已經建成了兩座水力發電廠，分別是印加一（Inga I）跟印加二（Inga II），但是剛果DRC還想再完成更偉大的工程─「大印加計畫」（Grand Inga）。大印加計畫設計上十分複雜，預計由數座水壩跟水電站共同組成（參考下圖），若是要完成這個偉大計劃，則需要有足夠大的水庫容納水，需要把現在居住三萬人的本迪山谷淹沒變成水庫，整個大印加計畫初步估算至少花超過800億美元。

大印加水壩Grand Inga的水壩群位置。（圖片來源：https://4thgeneration.energy/）

是的，大印加計畫（Grand Inga）若能成真，它將會是世界最大的水力發電設備！總發電量為42GW，比現在第一名三峽大壩（22.5GW）與第二名伊泰普大壩（14GW）加起來還多，肯定將被寫進歷史中，成為執政者的偉大政績。而它所能帶來的電量，被宣稱將可帶動非洲的經濟，以一個水壩群能扛起整個非洲大陸四成的用量需求，超猛的。

但是，在這麼完美的地理環境下，規劃這麼偉大的計畫，其實存在著很多爭議。

首先是經濟面向來說，800億美金的巨大投資可能難以回收。剛果DRC是一個世界上排名第五窮的國家，超過六成的人（將近六千萬人）一天生活費低於台幣七十元。2021年的國家GDP才540億美元，相較之下大印加計畫的800億美金簡直就是天文數字。

（圖片來源：https://pixabay.com/）

也因為窮，現在剛果超過九成的人民用不起電，很有可能蓋好大壩發出來的電根本沒人用得起！再加上管理不善、政府腐敗等等問題，導致花大錢蓋的電廠閒置率過高，這在現行的印加一（Inga I）與印加二（Inga II）電廠都是實際發生的事情。這些狀況都會讓各國出資方猶豫不前。

這裡有一個很諷刺的小故事，今年（2022）在剛果首都金沙薩的一個市場，高壓電纜掉落在水坑中，電死了26個人，諷刺的是這些被電死的人其實家裡沒有電，這條電纜只是輸送電經過市場這個區域而已。大壩附近的居民沒錢能用上電，而發出來的電得再花錢蓋輸電塔往遠方送，真的很諷刺。

另一方面，剛果的政治很不穩定而且貪腐嚴重，很多建設實際上不斷追加預算，很可能為政府貪腐創造了機會。再加上管理不善，違約猖獗，結果是現行的印加一跟印加二產生的大部分電力下落不明，發電廠沒有收到費用。

最後，也是本系列「碳金融」文章最關心的問題。那就是水力發電真的是一種「乾淨」能源嗎？在產生電力的過程中，真的不會產生溫室氣體，造成氣候變遷加劇嗎？

過往我們都把水力發電當作是可再生的乾淨能源，因為發電過程中沒有燃燒，沒有看到縷縷白煙的二氧化碳，似乎就是零碳排了。但是現在新的研究顯示，水力發電並不像普遍認知的那樣總是對氣候有利。為了水力發電而存在的水庫，因為蓄水淹沒過地表，導致植被跟土壤裡的有機物質在水下分解，會釋放出二氧化碳與甲烷，氣溫高地區的水庫會更容易釋放出甲烷。而甲烷是比二氧化碳更強大的溫室氣體，在排放的前二十年裡，甲烷的暖化能力是二氧化碳的20倍。

一篇2019年在環境科學與技術雜誌上發表的研究表明，評估了全球 1,500 座現有水電站，每個水庫的溫室氣體排放差異甚大：其中有些吸收碳比排放多，形成對氣候有利的碳匯（吸收碳的地方）；另外也有碳排放量大於吸收量的。事實上，調查1500座樣本中，有100多座水庫的碳排放量，甚至還大於石化燃料工廠。前面提過，炎熱地區的水庫所排放的甲烷多，因此換算起來溫室氣體排放也較多，不幸的是這些地區也剛好是最近的水電開發熱點，像是非洲與印度，請參考下圖2021年新增水力發電容量的前十名國家。

2021年新增水力發電容量比較。（資料來源：https://www.hydropower.org/）

大型的水力發電常常是國力的象徵，也是人定勝天的偉大工程。但是氣候變遷給人類帶來反思，建水壩對大自然地形造成這麼大的改變，原有的動植物體系遷徙或者淹沒，將嚴重影響到一環扣一環的生態循環。

舉文章中的剛果河來說吧！剛果河充沛的水量會把陸地上各種營養物質與沉積物帶到海洋裡，在出海口附近形成扇形的羽流（Plume），然後這些物質被浮游植物做為生存養分，而這些微生物會呼吸二氧化碳，死後沉入海中並把大氣碳固定在海底。因此剛果河羽流（Plume）被認為是世界上最大的碳匯（吸收碳的地方）之一。而大印加計畫的大壩，可能會阻礙了這種生態系統的運作而造成不可知的連帶反應。原本想用水電來減碳，如果反而把最大吸收碳的碳匯給毀滅了，是不是反而得不償失？

剛果河羽流 Congo River Plume。（資料來源：https://eos.org/）

就像古話說的：「水能載舟，亦能覆舟」，剛好做為本篇水力發電的結語。水力發電擁有很多優點，它發電相對乾淨、水資源是可再生的、水力發電的效率高，而且抽水蓄電將是電網中夢寐以求的調節幫手。

但是水力發電的缺點可能跟優點一樣多，它會破壞生態的多樣性，造成原住民流離失所的社會問題。而且近期研究顯示水庫會排放溫室氣體，不全然是對氣候暖化友善。還有在全球氣候變遷下，乾旱增加將導致水電的不確定性越來越高。

因為立場不同，歐美國家跟新興國家分別看到了水電的缺點與優點，而對於水電發展有了截然不同的兩樣情：歐美國家很少支持蓋新的水壩，大部分是對現有水電設施進行改造來提高效率，反之中國、非洲與印度則積極建造新的巨大水電大壩來推動其經濟擴張。

各國的水電發電量比較。（資料來源：https://www.hydropower.org/）

看完了水電，其實水力發電有一項非常迷人的特點，那就是「儲能」：利用白天發電量多的時候抽水蓄電，在夜晚發電量少時放水發電。

近期以來「儲能」已經成為中國最火熱的關鍵字。下一講，我們試著來瞭解「儲能」產業。

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