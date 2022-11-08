自由開講》認清負面競選反噬性─抹黑競選後座力會反噬發動者的陣營！

張天泰

國民黨台北市議員徐巧芯指民進黨台北市長候選人陳時中在餐敘後微醺，向旁人伸出鹹豬手，掀起輿論風波，對此，陳時中競辦、主辦餐敘的紙風車已立即駁斥此為抹黑奧步，連同為台北市長候選人的黃珊珊也聲援陳時中，認為政治操作沒有必要，舒不舒服是當事人的事情，外人不要看圖說故事，陳時中是否涉及性騷擾犯罪，筆者認為必須先了解《性騷擾防治法》第2條規定，性騷擾是指在性侵害犯罪以外，對他人實施「違反其意願」而與性或性別有關的行為，從上觀之，此事件明顯為抹黑競選（smear campaign）、負面政治毀謗式宣傳（mudslinging ads）的政治操作，但負面選舉的政治操作能被破解，因負面選舉的主要目的，在使選民對選戰競爭對手的適任度，及領導能力產生不信任的效果，但其對競爭對手個人的批評（ad hominem arguments），必須被選民及社會接，才能成為合法批評的論證形式（legitimate forms of argumentation），而判斷是否為合法批評的條件有三個，包括邏輯相關性（logically relevant）、事實支撐（factually supportive）、精心建構（artisticallystructured）等，而徐巧芯指陳時中伸出鹹豬手事件，顯然不是合法批評，承上，筆者認為負面選舉非常不可取，故為文論述負面選舉的功能和限制，對選民投票的影響，以及民眾如何破解抹黑競選的方法，筆者論述如下。



國民黨台北市議員徐巧芯（中）指民進黨台北市長候選人陳時中在餐敘後微醺，向旁人伸出鹹豬手，掀起輿論風波，對此，陳時中競辦、主辦餐敘的紙風車已立即駁斥此為抹黑奧步，連同為台北市長候選人的黃珊珊也聲援陳時中，認為政治操作沒有必要！（資料照）

一、負面選舉的功能和限制

抹黑競選（smear campaign），係指通過提出負面宣傳來破壞或質疑某候選人的聲譽，它可以應用於個人或團體，此為負面選舉的政治操作手段，而負面選舉的抹黑宣傳，其功能可以降低選民對攻擊對象的支持，多數量化研究已顯示，抹黑宣傳能降低選民對被攻擊者的支持，Johnson-Cartee 和 Copeland在1997年編著「Manipulation of American Voter：Political Campaign Commercials」，曾提示根據研究顯示負面選舉的負面訊息，在選民對候選人判斷上有更大的影響力，且具有可輕易摧毀候選人已建立的正面形象，所留下的印象與影響較正面訊息更久，這也是選戰時，政黨會操作負面選舉的關鍵原因。然而，操作負面選舉的政治議題，事實上是有動員選民（demobilize voters）的功效，因負面選舉往往更增加民眾對競選政治的興趣及激情，也更願意參與投票。

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在負面選舉的限制上，Dowling & Krupnikov在 2016年的著作「The Effects of Negative Advertising」，曾對負面選舉做出實證研究，提及負面選舉的宣傳，的確影響選民的情緒（emotions），情緒則可以影響行為，而負面議題的宣傳（negative issue ads）與負面政治毀謗式的宣傳（mudslinging ads）對出席投票率有不同的影響，然而，負面宣傳並不總是能影響選民的最終選擇，目前並沒有明確證據顯示暴露在負面資訊下的選民，會特別去投某些候選人而不投其他的候選人，因此，雖然選民接收到負面宣傳後會降低對被攻擊者的評價，但較低的評價並未反映到在投票日的改變投票選擇，如果負面選舉宣傳內容是不公平的、不正義的，對主動採取操作負面宣傳的政黨後座力會較大，同時對存在的負面宣傳議題，與已反映的候選人較不易產生反感。

二、破解抹黑競選的方法 學會分辨「事實」與「意見」的批判思考力

選戰期間，常會出現似是而非的言論，或者接近反智迴圈的化約性強、描述性言詞標籤，未經論證思辯，並習以為常，筆者認為批判思考能力能幫助民眾，去作出正確辨識，而不被部分政黨所操作的負面選舉，任意的被負向影響和控制，批判思考力可用來區別那些是客觀事實？哪些是主觀意見？同時進行分辨訊息的真假，具體的行動步驟如下，第一為必須去思考負向選舉的負向宣傳是否為真實，還是因為政黨利益和人性限制所導致？第二為去確認傳此負向言論的源頭是誰？第三為去探究傳此負向宣傳的真正目的是什麼？筆者認為當台灣全民學會分辨「事實」與「意見」的批判思考力，各大政黨會發現其操作負向選舉，反而導致其敗選，便會把政黨資源放在正面政策宣傳，而非投資資源在負面抹黑攻擊，因為政黨在選戰的終極目標是獲得人民選票，進而得到政治政權和公共資源。

目前時值九合一選戰倒數19天，台北市長三腳督之戰如火如荼，雖最新民調蔣萬安獲得28.5%支持、陳時中20.18%、黃珊珊16.02%，然而，如果部分政黨肆無忌憚的操作抹黑競選，其產生的後座力將會反噬發動負面選舉的候選人陣營，人民的眼睛是雪亮的，切勿低估台灣選民的投票智慧。

（政治工作者、教育博士）

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