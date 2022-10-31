天將奔烈》非典型副總統的討黨產簡史

羅承宗／南臺科大財法所特聘教授

歷史，是一面透澈的明鏡。2006年，立委李文忠曾拋出改國歌主張，當時的李立委指出這項改革慢了50年，我國行憲時，國歌就應該改，這是民主國家的當然，沒有國歌是宣示某一政黨的主張，李立委當時也肯定營區移除蔣介石銅像，指出因為美軍營區也看不到艾森豪銅像，這與意識形態無關云云。拿這個歷史片段，對照當下退輔會副主委李文忠堅決捍衛所轄蔣介石銅像的逆轉姿態，只能無奈的讓人莞爾一笑。

再度走入時光隧道。三十年來，前副總統呂秀蓮是一位堅決呼籲清查黨產的政治頭人。1993年3月，民進黨正義連線立委陳水扁、呂秀蓮等人成立「國民黨黨產清查委員會」，全力投入追索國民黨各地機關所占用之國有財產土地的運動。2000年1月，陳水扁與呂秀蓮至苗栗縣後龍、通霄、苑裡參加當地阿扁之友會成立造勢活動，當時向選民鄉親們表示：東德共產黨與國民黨一樣，都不是正當經營，而是霸占國家、人民財產，黨政不分，國庫通黨庫。如他當選，將成立獨立公正的委員會，深入清查國民黨黨產及黨營事業，追查是否從日本政府接收時霸占政府、人民的財產，再以公平正義原則，將所霸占的財產，歸還政府、人民。同月，台北市大安森林公園「歡喜看未來」選舉晚會裡，陳水扁與搭檔呂秀蓮又宣示了國民黨黨營事業及黨產是目前最難解決的問題，如果他當選總統，將邀各界組成超然、獨立的國民黨黨產及黨營事業「清查委員會」，秉持公平、正義原則，徹底做到還財於民，至於清查多餘的金錢，則移作國民年金、社會福利基金及全民建保用途，建立安全、安定、安心三大安全網。要特別注意的是同年2月，獨自去花蓮瑞穗鄉主持陳呂競選後援會及扁友會成立活動的呂秀蓮還特別提到「國民黨九千億元黨產也是榨取台灣人民的錢」云云。

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當選了副總統，呂秀蓮對討黨產的關心是持續且堅定的。2000年3月下旬回到桃園縣北區競選總部舉辦的感謝餐會時，呂秀蓮曾指出國民黨黨產處理是全民關心的問題，她和陳水扁都認為不應有政治力介入，應循法律途徑解決，屬於國家的還給國家，屬於人民的還給人民，如果算不清楚，可以做為社會福利基金。2006年1月一度代理民進黨主席的呂秀蓮，面對國民黨持續賣出黨產之舉，曾對政府、民進黨立法院黨團追討黨產的消極舉動表達不滿，並認為國民黨一直賣黨產，但政府卻不採取行動，事情該處理就要處理，可考慮訴諸民意，讓各界知道，法律部分，應該請司法界人士出來解釋，並用白話文，深入淺出讓民眾瞭解。應該有所行動，捍衛人民權益。最後，將時空拉到2007年8月22日，行政院追討不當黨產全國巡迴展在國父紀念館舉行，當時副總統呂秀蓮出席時強調「轉型正義」，並認為只有人民用選票、人民真正當家作主，才能追回不當黨產云云。筆者何其有幸，在現場躬逢其盛。

救國團30日於總統府前凱道舉辦「公義、自由、和平、救國」大遊行。前副總統呂秀蓮等人出席支持救國團。（資料照）

後續發展如所周知，立法追討黨產的願望，直到2016年民進黨總統勝選、國會過半才終於實現。從那個時期開始，在這個發展軸線上，已經看不到前副總統呂秀蓮的身影了。據聞近日呂前副總統上了街頭講台，說了些話，在祝福其身體康健元氣之餘，歷史之鏡或許只能給她一個尷尬又不失禮貌的微笑。

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