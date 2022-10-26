自由開講》面對野心如無底洞的強權 惟有備戰才能止戰

日永

據悉，美國副國務卿雪蔓本周（24日）到訪日本東京，今日將與日本官員及南韓官員圍繞北韓發射飛彈、臺海危機、俄烏戰爭等重大議題進行討論，且將提及日本的國防改革與新推動的安全戰略計畫。日方認為，中共是日本的主要敵對國家，且中方對臺海的軍事脅迫勢必對日本國土安全產生威脅；中方則反批日本以誇大區域緊張局勢為由擴大軍備規模，欲「復辟」昔日的大日本帝國主義。

美國副國務卿雪蔓（右）出訪日本，今天26日）與日本外務省事務次官森健良（中）、韓國外交部第一次官趙賢東（左）舉行三邊會議。（歐新社）

日本對東亞局勢的不安可不是空穴來風。中國在經濟崛起後便不斷擴大國際影響力，不只想要擺脫對於歐美國家的依賴，更渴望各方面實力皆能超越美國，躍升全球第一大國，才能實現所謂的「中華民族偉大復興」，因此奪取臺灣、突破第一島鏈便成為了中國的首要目標，只要達到了就可破壞區域平衡，削弱美國在印太地區的勢力。研究顯示，中國的軍費一年比一年龐大，軍事實力也快速增強，現在解放軍海軍的規模已超越美國，核武器的數量也顯著增加，讓周邊國家備感壓力。而對日本而言，中共船隻與戰機在東海的大規模活動，無疑對其所屬海域造成威脅，因此增加軍備也是理所當然。

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從各種跡象來看，中共發動武統的可能性已越來越大，尤其習近平要求解放軍必須在2027年前具備武統臺灣的能力，顯示習對和平統一台灣一事逐漸失去耐性。如今習近平三度連任總書記，又將中央常委全都換成他的人馬，更助長了他的威勢，也因此美軍高層一致認為中共的武統時程將會大幅提前；一旦武統發生，那不但是苦了臺灣百姓，更將嚴重危害區域乃至全球的和平穩定。有句話說，「備戰，是為了止戰」，唯有在平時強化國土防衛能力，展現捍衛家園的決心，才能說服友邦協助對抗強權，讓敵人不敢貿然進犯。

（教師）

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