檔案瑰寶》白金鹽憶：戰後臺灣鹽業的多元發展

從明鄭時代到2002年，臺灣曬了338年的鹽。戰後政府接收日治時期的鹽業基礎，歷經復原、整理、擴建、機械化、民營化、產業轉型，而逐漸多元發展。讓我們透過國家檔案回顧這一段戰後臺灣鹽業的白金歲月。

刊頭 臺灣鹽博物館與水鳥





案名：臺灣新視界2005

檔號：0095/2041/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

蔡昇璋／國家發展委員會檔案管理局應用服務組檔案協同研究人員

鹽，是民生必需品，也是工業發展的重要基礎原料，更是人體一日不可或缺的營養素。過去，鹽的主要作用就是提供食用調味與食物保存，但隨著工業的發展，鹽的用途不斷擴大，使用涵蓋範圍超乎你我所能想像。也因此加速了臺灣鹽田擴張，及曬鹽技術的革新精進，從天日曬鹽法到離子交換膜電析法，從人工到機械化，從分副式鹽田到集中式鹽田，每一個階段都象徵著時代巨浪的衝擊與改變。

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臺灣鹽業因二次大戰戰事的影響與破壞，導致戰後初期無法正常生產，甚至荒廢。當時政府僅能就有限的資源與財力，修復既有鹽田，盡力恢復鹽的正常生產。1950年代，開始進行鹽業整理與調查，直到1953年鹽業整理工作暫告一段落；同年起，配合臺灣經濟建設四年計畫，鹽業建設發展分為三期進行，除改善各大鹽場場運設備，達成外銷出口目標外，也陸續改造整修各鹽灘，以增加產能、提高食鹽品質；同時，開始擴建副產品工廠，積極投入生產工業相關用鹽與副產品原料（圖1）。

圖1 1953-1964年臺灣鹽業計畫





案名：製鹽總廠四年計劃

檔號：0056/0165-10/1

來源機關：財政部

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1962年起，正值臺灣經建四年計畫第三期推行期間，我國工業發展成長快速，工業用鹽需求不斷增長。為配合此發展需要，臺灣製鹽總廠（以下簡稱臺鹽總廠）一方面持續加強擴增生產設備，一方面擴大養鹵措施，期能發揮增產之最大效益。後因鹼氯工業發展迅速，工業用鹽需求大增，但1966-1969年卻遭逢惡劣氣候影響，致使國產工業用鹽不足供應國內生產所需，故自1968年開始進口外國鹽補充。

三期四年計畫除持續更新鹽灘產運設備、開發新鹽灘外，也陸續進行相關機械化輔助設施與副產品工廠的改良擴建；尤其，1977年戰後唯一由國人闢建的七股新鹽灘完成後，除增加鹽產量，也同時增產石膏、苦鹵等副產品。石膏可作為醫用食品添加劑，或建築、醫學、工業等材料使用（圖2）；而苦鹵則可從中提取氯化鎂、硫酸鎂、溴化物及碘化物等作為化學工業原料（圖3）。

圖2 食用石膏銷售合約





案名：製鹽總廠四年計劃

檔號：0056/0165-10/1

來源機關：財政部

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖3 臺南北門鹽場提鹵區





案名：副產品銷售及銷售合約

檔號：0077/340/1

來源機關：臺鹽實業股份有限公司

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

另苗栗通霄精鹽廠於1975年完工啟用，除可年產10萬噸精鹽提供國內食鹽所需，也可供應部分工業用鹽，更成為臺灣唯一不受天候影響生產的精鹽廠，以及製鹽產業轉型多元發展的指標（圖4）。在鹽業發展計畫中，籌建電析苦鹵副產品工廠及氧化鎂熟料工廠，也伴隨通霄廠在1978年研製氯化鉀成功後，即著手興建副產品工廠，以生產氯化鉀、溴化鈉等副產品。1982年電析苦鹵副產品建廠計畫提前完工，通霄廠正式投入溴及溴化鈉的生產，成為我國第一座提溴工廠（圖5）。

圖4 苗栗通霄精鹽廠





案名：鹽田及鹽民生活、漁民海上作業、臺北電腦軟體展

檔號：0065/S50/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖5 電析苦鹵副產品產製計畫





案名：溴及溴化鈉

檔號：0072/422-2/1

來源機關：臺鹽實業股份有限公司通霄精鹽廠

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

溴為高價值精密化學品，用途甚廣，昔日我國所需溴化物，全仰賴進口，通霄精鹽廠開始產製溴化鈉後，便積極拜訪國內主要溴化鈉用戶，並主動提供國產溴化鈉供其試用，希望能開拓國內市場、爭取相關訂單（圖6）。

圖6 國內溴化鈉用戶藥廠資料





案名：副產品銷售

檔號：0072/340/2

來源機關：臺鹽實業股份有限公司

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1970年代開始，臺灣製鹽產業開始轉型，逐步從傳統天日曬鹽轉向機械化產製。臺鹽總廠雖曾多次擴充副產品工廠設備，增加產能，但仍不足供應國內快速發展的工業需求。1976年配合國家六年經濟計畫，臺鹽總廠也提出發展鹽業六年計畫，強化原本四年計畫中的「促進曬鹽生產」、「加強工業製鹽」、「發展苦鹵工業」等多元發展（圖7）。因此，1977年擬定投資發展計畫，積極擴建更新副產品工廠設備，期能完成年產精石膏5,500公噸、氧化鎂4,000公噸之目標。

圖7 發展鹽業六年計畫綱要





案名：國產電影事業輔導方案

檔號：A375000000A/0047/C075.7/9

來源機關：臺灣省政府

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1980年代，臺鹽總廠為解決曬鹽人力不足、生產成本過高與品質管理等問題，陸續派員赴美、法、澳等國考察，在法國時曾洽請「法國米第公司」就布袋第三工區開闢機械化鹽灘，提供可行性評估及相關技術顧問服務，後經該公司來臺實地勘查後，確認可行。1983年，鹽灘機械化計畫報經行政院核准後，臺鹽總廠即陸續向米第公司洽訂收鹽機及洗鹽設備，以供機械化鹽灘試驗（圖8）。1984 年，為更進一步瞭解各式收鹽機、洗鹽設備實際操作運用，臺鹽總廠再度派員赴法考察，希望能吸取米第公司機械化製鹽關鍵技術與實務經驗，作為全面加速改造布袋、七股、臺南等鹽場鹽灘機械化作業（圖9）。

圖8 法國收鹽機抵臺





案名：鹽灘機械化

檔號：0076/588.12/3

來源機關：臺鹽實業股份有限公司七股鹽場

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖9 赴法國研洽機械化鹽灘業務報告





案名：資料

檔號：0076/588.12/3

來源機關：臺鹽實業股份有限公司

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

臺鹽總廠，除致力食鹽、工業用鹽及副產品等本業的生產技術研究與改善外，也開始注意產鹽技術變革所帶來的影響，結合最新科技多角化經營發展，如1982-1986年投入太陽能鹽水池試驗研究；1984-1985年投入豐年蝦水產養殖試驗研究（圖10）； 1985-1986年進行龍鬚菜養殖試驗研究（圖11），希望克服外部大環境的改變，開創新的發展機會，同時積極朝海水化學品提煉、生物科技開發高附加價值產品方向邁進，以迎接全球化發展的時代趨勢。

圖10 豐年蝦生產技術合作研究計畫





案名：多角化經營

檔號：0074/171/1

來源機關：臺鹽實業股份有限公司

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖11 七股鹽場養殖用地一覽表





案名：多角化經營

檔號：0075/171/1

來源機關：臺鹽實業股份有限公司

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1989年，臺鹽總廠更進一步推動多角化經營，積極轉型開發新鹽品；1993年，被列入第二波國營企業民營化；1995年正式改制為「臺鹽實業股份有限公司」（以下簡稱臺鹽公司），作為民營化公開上市的準備，同時進行分階段減資，土地歸還政府，並解決鹽工離業等問題（圖12）。

圖12 臺鹽公司民營化時程表





案名：民營化

檔號：0090/202/1

來源機關：臺鹽實業股份有限公司

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

由於，鹽灘機械化成效不佳，臺鹽總廠早在1988年就開始與澳洲「丹皮爾公司」協商合作開發鹽場事宜，經長達7年多的交涉談判，終在1996年由改制後的臺鹽公司與其簽訂合資協議，共同成立「麥克勞湖鹽業公司」，產鹽供應臺灣需求，正式跨足海外投資，降低國內用鹽成本，提升國際競爭力（圖13）。為增加改制後公司的營收，積極開發高附加價值的新鹽產品，如精緻食用鹽、清潔沐浴產品、海藻產品等，也同時產製畜牧用鹽磚，供應國內畜牧養殖業需求。

圖13 臺鹽公司轉投資澳洲書面說明





案名：轉投資計畫（丹皮爾）

檔號：0085/215.1/3

來源機關：臺鹽實業股份有限公司

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

此之，真正使臺鹽朝向多角化經營的關鍵，在於1980年代開始朝向生物科技發展，以及之後因應轉型民營化加入的休閒觀光產業。1990年代以「海洋生物」作為生技產業之起點，隨後配合政府生技產業政策，臺鹽公司決定投入「生醫材料」與「微生物製劑」產業，並籌建生技廠，生產膠原蛋白及可供農業、環保清潔、食品飼料添加等相關產品，其中最廣為人知的就是添加膠原蛋白化妝品「綠迷雅」。

另一項多角化經營事業就是有機光導體科技廠，是由臺鹽公司與工研院材料所簽訂技術移轉合作，為國內第一家能整合鋁基材、陽極處理及有機光導體塗布等三個製程的工廠（圖14）。

圖14 有機光導體可行性評估計畫案





案名：什卷

檔號：0092/3-3/1/

來源機關：臺鹽實業股份有限公司嘉義廠

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

再者，面對2002 年臺鹽公司正式結束曬鹽，並關閉全臺鹽場，以及轉型民營化的課題，臺鹽公司提出一個大規模的開發計畫，期能結合七股鹽山與不沉之海，擴大成為「鹽業文化園區」（圖15），最終，現為國人耳熟能詳的臺南知名觀光地標「七股鹽山」及「臺灣鹽博物館」（圖16）。

圖15 「鹽業文化園區」開立專戶





案名：鹽業博物館籌建委員

檔號：0087/956/1

來源機關：臺鹽實業股份有限公司

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖16 七股鹽山





資料來源：作者拍攝（2021）

戰後，臺灣鹽業的發展從接收日人基礎開始，歷經復原、更新與擴建，從原本以食用鹽為主，到因應工業的快速發展，工業用鹽及相關副產品的研製開發，再到因應全球化浪潮，國營轉型民營，以增加國際競爭力，臺灣鹽業朝向多元化與多角化的經營模式邁進，從鹽業跨足工業原料、水產養殖、科技產業、生技產業，乃至休閒觀光教育產業，每一階段的轉變都是臺灣鹽業多元發展的歷程軌跡。

國家發展委員會檔案管理局典藏許多臺灣鹽業發展的豐富資料，歡迎各界前往國家檔案資訊網檢索、查詢。此外，111年10月19日起檔案管理局將在1樓展廳舉辦「白金鹽憶—臺灣鹽業檔案特展」，誠摯邀請大家蒞臨參觀，一起來瞭解臺灣鹽業發展的歷史與鹽民生活的記憶。

參考資料

財團法人鹽光文教基金會編輯，《臺灣鹽業實錄》，（臺南市：臺鹽事業，2004），頁110、120、252-254。

本文經授權轉載自國家發展委員會檔案管理局：檔案瑰寶》白金鹽憶：戰後臺灣鹽業的多元發展

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