德瑞克說碳金融》第四十講：轉型真的不容易！談綠色悖論與沙烏地阿拉伯

但是問題來了，供應化石能源的企業要是預想到上述的情境，那麼他們因應的最佳策略就是盡可能提升近期的產量，在價格還不那麼差的時候多賣一點，以求避開利潤更低的未來。所以反而導致短期內排放將會更多，意味著氣候變暖的問題變得更加嚴重。這就是綠色悖論的核心理論：「對抗暖化的政策越積極嚴格，反而導致短期內的排放更嚴重。這些政策達到了對氣候暖化反向的效果，並不是在延緩它，而是在加速它」。

大家好，我是德瑞克，我對氣候變遷議題下的碳金融有高度興趣，同時也抱著高度質疑。

綠色能源轉型，路上峰迴路轉。（圖片來源：https://pixabay.com/）

所謂的悖論（Paradox），指的是一種導致矛盾的命題，似非而是、未預料到的，違背直覺卻是得到正確的推斷。在關於減少碳排放的政策理論中，也存在這樣一個有名的「綠色悖論」。

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曾經被評為「德國最具影響力的經濟學家」的漢斯─維爾納辛恩（Hans─Werner Sinn），在2008年時出版了一本名為《綠色悖論》的暢銷書，提出這樣的觀點：為了對抗全球暖化進行減少碳排放，政府推動了各項措施，像是對化石能源徵稅或是對可再生能源進行補貼，這都是屬於「需求面」的調整。目的是讓消費者降低對化石能源的需求，同時增加對可再生能源的需求。

按照供需理論來說，對化石能源的需求下降，價格就會跟著降低。而越往低碳世界走，對化石能源的需求只會越來越少，所以理論上價格會越來越低。

但是問題來了，供應化石能源的企業要是預想到上述的情境，那麼他們因應的最佳策略就是盡可能提升近期的產量，在價格還不那麼差的時候多賣一點，以求避開利潤更低的未來。所以反而導致短期內排放將會更多，意味著氣候變暖的問題變得更加嚴重。這就是綠色悖論的核心理論：「對抗暖化的政策越積極嚴格，反而導致短期內的排放更嚴重。這些政策達到了對氣候暖化反向的效果，並不是在延緩它，而是在加速它」。

其實這很好理解，如果預期股票市場將會長期走跌，那麼你會不會想盡快出清掉手上的持股？今天賣出總比明天賣出好，誰也不想讓資產擱淺「住套房」，對吧？

人性就是這樣，每個人心中都有對自身利益最佳化的盤算，這導致嚴格的法令不一定就能收到更好的成效，甚至有時候還導致反效果。台語俗諺也有類似的概念：「嚴官府出厚賊，嚴爸母出阿里不達」。

當然，所謂的悖論就是充滿矛盾的立論，因此綠色悖論提出之後，也成為經濟學家們與環保主義者爭論的話題，這方面讀者們有興趣的話，可以上網搜尋。

不過，這也為我們帶來了一個新的問題，那就是上一講所說的，國際能源署（IEA）規劃到2025年，全球使用化石燃料將到達頂峰，然後就會開始逐年減少。這件事情真的會照著規劃這麼順利發生嗎？

化石燃料真的會在2025年以後逐步減少嗎？（資料來源：國際能源署IEA）

2025化石能源達到頂峰之後下降的目標，目前看來是無法達成。

根據聯合國環境規劃署（UNEP）與其它大學智庫合作的報告，化石燃料生產至少會持續增長到2040年。各國政府「共同預測」未來20年，煤炭只會小幅減少，而石油與天然氣產量將會增加。

下圖中，綠色區塊與紫色區塊分別是，要達到限制1.5°C與2°C升溫的「理想情境」，而紅線是各國針對能源「真實需求」做出的計畫。可以看出來理想與現實有很大的落差，這就是能源轉型的現實面。

能源轉型的理想與現實。（資料來源：https://productiongap.org/2021report/#R3）

這樣的現實與理想的差距，直接反應出能源行業的青黃不接，Varo Energy的CEO Dev Sanyal總結為「對舊的投資不足，對新的需求不足」。舊的化石能源產業因為投資不足而供應受限；而各式的新能源，包括太陽能／風力發電、生質能源、氫能源則因為整體供應鏈配套未到位，成本仍高而需求低迷。

2022年的俄羅斯─烏克蘭戰爭也讓能源轉型的問題加劇，在過去幾年承受罵名得不到投資關愛眼神的石油公司，正在爭取傳統能源回到投資名單中，因為「在替代的B計畫準備好之前，我們需要繼續投資A計畫，以確保我們不會出現能源供應短缺。」

就連提出氣候變遷最重磅報告，2006年斯特恩報告（Stern Review）的作者，英國經濟學家也是世界銀行首席經濟學家，尼古拉斯·斯特恩（Nicholas Herbert Stern）也承認「未來五年將需要更多的石油與天然氣，來填補因為俄烏戰爭的供應缺口」。

但是他同時也提到，因為俄烏戰爭帶來的能源危機感，也讓歐洲推動消費模式的長期改變，加上可再生替代能源的增長，對化石能源的需求將在10到15年內減少。

化石能源是否能持續增長獲利？（圖片來源：https://pixabay.com/）

好了，化石能源的短多長空格局已經是全球共識。雖然發生時間點還有很多不確定因素，估計在2035年到2045年之間達到頂峰，然後就要反轉向下了。對面這樣短多長空，如果你是石油公司的執行長，你該怎麼辦？

甚至讓我們換個更大的格局，如果國家就是依靠石油為生的，那又該怎麼辦？

讓我們來看看被石油之神親吻過的土地，沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）。

先看看在石油方面的全球十強名單，分別從存量與流量兩方面做觀察 （備註：以下資料分別從Worldpopulationreview.com與美國能源資訊署EIA取得，所以數值不完全相同，但是不影響相對排名與重要性。）

探明石油儲量全球十強。（資料來源：Worldpopulationreview.com）

從存量的角度來看，前三名是委內瑞拉、沙烏地阿拉伯與加拿大。但是石油的地下儲量與實際產出並不完全相關，因為有的油田雖有儲量，但是開採難度高，產出並不高。

委內瑞拉雖然擁有世界上最大的石油儲量，但其大部分石油都在近海或遠在地下，開採困難，並且油質是稠密的（接近鋪馬路的瀝青），因此需要複雜的提煉技術才有辦法商用。

而加拿大的廣大儲量是油砂，油砂開採難度較高，工序繁瑣導致碳排放量很大，據統計油砂開採比常規石油開採的碳排放高了三成。

相較之下，沙烏地阿拉伯的石油儲量不只靠近地表與陸地，石油容易取得，而且屬於輕質原油提煉相當具有成本效益。從下圖各主要產油地的成本來看，沙烏地阿拉伯的生產成本幾乎是打遍天下無敵手。

委內瑞拉（Venezuela）的生產成本是20 $USD／bbl，加拿大（Canada）是90 $USD／bbl，而沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）的生產成本是 3 $USD／bbl。即使是同樣位於中東的伊朗、伊拉克、阿拉伯聯合大公國，都難望其項背。

主要產油地的生產成本預估。（資料來源：https://knoema.com/）

儲油又多又好挖又容易提煉，因此沙烏地阿拉伯是全球最二大的石油生產國，約佔全球十分之一的產出。

原油產出十強。（資料來源：美國能源資訊署EIA）

而美國本身是石油消費大國，總產出還不及總消費，還得進口石油才夠用。所以沙烏地阿拉伯成了全球最大的石油出口國，全球貿易的油裡面，每六桶就有一桶來自於沙烏地阿拉伯。這也讓它在石油輸出國組織（OPEC）中處於領導地位，甚至能讓美國總統拜登在七月親自拜訪，尋求石油增產卻空手而歸，沙烏地阿拉伯在能源界的地位可見一斑。

全球原油出口十強。（資料來源：Worldpopulationreview.com）

沙烏地阿拉伯是由國王統治的絕對君主制，原油是由國家石油公司─沙烏地阿美公司（Saudi Aramco）管理，而豐沛的天然資源帶來驚人的國家收入，石油出口佔了全國總出口的七成，而也石油相關產業佔了國內GDP的一半。

一個國家有這麼重的比例在化石燃料上，在面對全球化的低碳浪潮與能源轉型，沙烏地阿拉伯不會沒有感受到威脅。所以他們從1970年代開始，每一個五年計劃都訴求要實現「經濟多元化」，試圖開拓石油以外的產業，“但僅取得了微不足道的成功”，阿拉伯專家同時是普立茲獎得主，凱倫豪斯（Karen Elliott House）如是說。

那麼，沙烏地阿拉伯將如何面對這次巨大的能源轉型呢？

根據牛津能源研究所的報告《Saudi Oil Policy: Continuity and Change in the Era of the Energy Transition》，談到沙烏地阿拉伯在能源轉型時代的變化，總結出以下幾點：

1. 降低生產成本並提高生產效率，使沙烏地阿拉伯能夠在任何價格環境中競爭並保持健康的利潤率。白話解讀就是要繼續投資設備，當石油世界中最便宜也是撐到最後的供應者。 2. 使石油和天然氣生產脫碳，以提高在碳價格上漲的世界中的競爭力。意思是投資在碳捕捉利用與儲存（CCUS）上，規劃到2035年每年捕獲、利用和儲存 1100 萬噸二氧化碳當量。 3. 提高國內能源使用效率並優化能源結構，以最大限度地發揮該國的石油出口潛力。沙烏地阿拉伯其實也是日照大國，他們希望推動國內的能源轉型多用可再生能源，然後把石油留下來賺出口外匯。預計到 2030 年將生產 12 吉瓦的太陽能和風能，國內的一半用電要來自於可再生能源。 4. 將產品組合轉向石化產品和石油的非可燃用途。我們在上一講提到，石油除了當能量來源，其他像是肥料、化學纖維與塑膠等應用都離不開石油。而這些應用都不是太陽能或是風力發電能取代的。 5. 隨著向脫碳能源的過渡加速，最終石油產品脫碳以維持對沙烏地阿拉伯核心產品的長期需求。沙烏地阿拉伯正雄心壯志著朝氫能源邁進，也號稱要做最便宜的綠氫能源供應者。2020年沙烏地阿拉伯正式向日本交付了第一批40噸的藍色氨（由氫加工而成），用於無碳發電。這項合作展示了從生產鏈（沙國）到消費鏈（日本）的跨國際整合。

2022年九月，世界首批船運藍色氨抵達日本。（圖片來源：https://www.aramco.com/）

引用美國能源地緣政治專家Jim Krane的話做為總結：「沙烏地阿拉伯的野心是成為全球石油市場上的最後一個人。他們希望全球鑽出的最後一滴石油來自沙烏地阿拉伯的油田」。

沙烏地國有石油公司（Saudi Aramco）的石油工程師認為，能源轉型應該專注在如何更清潔地開採石油，而不是單純地減少開採量。

但氣候科學家怎麼可能接受這樣的論述？他們指責沙烏地阿拉伯一方面承諾減少碳排放，一方面卻預計將石油產量提高到每天 1300 萬桶，這根本是在「洗綠」。

新舊能源的角力仍將繼續。（圖片來源：https://pixabay.com/）

能源轉型的浪潮下，多方角力與各自論述也將持續進行。值得關注十一月即將在埃及登場的COP27（聯合國氣候變化會議），當中應該可以看到更多的針鋒相對。

不過下一講，讓我們先來關心一個與生命息息相關的課題，未來有可能的發展趨勢。那就是水資源。

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