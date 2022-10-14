自由開講》臺灣人每年就醫 15.9 次是東亞病夫嗎？

謝武吉

自民國 84 年 03 月開始，政府為造福全臺人民，將當時公保、勞保、農保等不同職業類別保險全部整併為全民健康保險，成就醫療需求上的方便性、即時性及可近性，確實增進醫療資源普化及提升全體國民健康。原本始於立意良善的社會福利政策，但是使用者有這麼想嗎？沒有，將其「方便」當成「隨便」，臺灣全民健康保險由民國 84 年時期約為 1,600 多億的醫療費用，至民國 111 年已超過 8,000 多億，短短的 27 年期間以倍數快速成長，近年臺灣人口也快速的減少，民國 110 年出生人口約為 15.4 萬多新生兒，同年死亡人口數為 18.4 萬人，人口負成長 2.99 萬人，自 109 年起臺灣連續兩年人口負成長也排名為全球最低生育率 1.08 的國家，可說是已達到「生不如死」的時代。人口架構也從「高齡化社會」正式邁入「高齡社會」，65 歲以上占總人口比率從民國 82 年的7.1%，至民國 111 年 08 月已成長至 17.26%，國民平均餘命也達 80.86 歲。

臺灣醫療費用如此普世的便宜也變相提升醫療使用，使大型財團醫院各個的壯大又以「母雞生小雞」的模式吞食臺灣健保醫療費用，難道我們要一直容許這樣的方式來強取百姓繳納的血汗錢嗎？不行的，我們要求政府有效的政策來整頓「頭重腳輕」的醫療制度，使其正規化；雖然目前臺灣醫院有 468 家，但大型醫療在母雞的培養下，使其下之小雞成長的更大，約佔 1/3 以上的臺灣醫療資源。

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筆者曾投稿過新冠疫情為臺灣健保的「照妖鏡」，果不出其然在台灣醫療服務利用分類：西醫門診件數 109 年是 26,415.3 萬件，110 年是 24,344.5 萬件，共減少 2,070.8 萬件；中醫門診件數109 年是 3,900.2 萬件，110 年是 3,491.9 萬件，共減少 408.3 萬件；牙醫門診件數 109 年是3,386.2 萬件，110 年是 3,190 萬件，共少 196.2 萬件；醫院門診件數 109 年 9,720 萬件，110 年是 9,398.1 萬件，共少 321.9 萬件，合計西醫基層、牙醫、中醫、醫院其門診件數是減少 2,997.2萬件，但其申請點數費用只減少了 151.1 億點，最可悲的是部分負擔只減少 25.7 億元，可見使用者無費用意識，醫療人員耗用甚多醫療檢驗及檢查，使其費用增加。

臺灣醫療要改革，應取決部分負擔、分級醫療轉診制度及使用者付費的原則，即是部分負擔的增加，他山之石不可攻錯。例如近年日本政府為避免其醫療健保費用浪費，也開始於今年 10 月 01日執行 75 歲以上高齡者應提升繳納部分負擔費用，其部分負擔比率分為一般所得者 10%、一定以上所得者 20%及有工作所得者 30%，所需繳納部分負擔依收入級距而區分。反之，在臺灣如感冒動輒就要到診所或醫院看病，若在美國，醫師經常向病人說多喝開水補充水份與多休息即可，不像台灣每年平均就醫次數高達 15.9 次，比 OECD 國家多將近 6 次以上，當臺灣健保使用者每年減少 1次就醫可為健保資源節省約 378 億點，當減少 3 次就醫可節省約 1,133 億點。

臺灣醫療要改革，應取決部分負擔、分級醫療轉診制度及使用者付費的原則，即是部分負擔的增加，他山之石不可攻錯。（https://www.freepik.com/）

疫情爆發兩年多來，相較其他國家，臺灣防疫相對成熟及穩健，這樣的防疫成果使臺灣經濟依然維相當穩定的成長，109 年臺灣經濟成長率是 3.36%及 110 年提升至 6.57%，並且於今年 10 月13 日 0 時起調整邊境旅遊管制與世界接軌，旅遊疫情建議等級也調降至第 2 級；擁有上述兩項安定正向因素，倘若臺灣健保要永續經營，我們政府要與時俱進、更要責無旁貸的好好落實使用者付費及部分負擔的改革；苦口婆心，良藥苦口，希望臺灣不要成為東亞病夫之國，我們是精準醫療及健康有福利的國家，大家應有共同保護健保的決心，共同愛護它，等於也愛護我們台灣自己的老百姓。

（前健保會委員）

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