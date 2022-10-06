自由開講》中共公安部的「百日行動」 實則為二十大掃除異己

曼琳

日前，中共公安部「百日行動」辦公室主任、治安管理局局長仇保利於9月28日新聞發布會時表示， 「百日行動」截至目前，共破獲刑事案件64萬起，抓獲罪犯嫌疑人143萬人，整治治安亂點7,442個，使整體刑事案件立案比下降，破案比上升，可驚人的逮捕率卻也遭外界質疑此次的行動是否具備法理依據。

中共公安部的「百日行動」的最終目標是在為中共二十大保駕護航，「社會面管控」及「政治安全」才是這次整體行動的重點。（REUTERS）

中共自今年6月發生駭人聽聞的「唐山打人事件」後，公安部隨即於6月25日開展「夏季治安打擊整治百日行動」，標榜用「硬拳頭」保護婦女等群體，剷除黑惡勢力，同時也宣示強化政治安全及社會面管控，且該項行動還獲得各省區市和兵團政黨「一把手」的重視，許多縣市黨委更是直接參與行動，此次的新聞發布會更宣揚100天內逮捕逾百萬人的治安成果，可這140多萬人的驚人抓捕數字，若放在中共30個省市及自治區來說，等同於一個省須抓到5萬人！且由於公安部並未歸類百萬名嫌犯的犯罪內容，在此種無公開透明的情況下，很難不讓人懷疑其逮捕的正當性，甚至因此有傳出中共當局藉此打擊異己，趁機大肆逮捕異議人士的消息，而逮捕數據疑似在「百日行動」開始之前就已被中共高層制定好目標數字，以至於公安部及執法部門有極大的指標壓力，進而造成「應抓盡抓、應捕盡捕」，執法程序不嚴謹的局面，所以這143萬嫌疑人中有濫捕、濫抓其實也不足為奇。

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其實對中共當局而言，如唐山打人事件這般的社會治安事件再嚴重也不至於會動搖其政權，說到底不過就是中共當局拿來打擊異議人士的幌子，在二十大召開之前，借掃黑除惡之名，打擊敵對勢力，換句話說，「百日行動」的最終目標一直都是在為中共二十大保駕護航，「社會面管控」及「政治安全」才是這次整體行動的重點，透過這歷時3個多月的「運動式執法」，不僅能以此升高對維權人士和異議人士的監控，達成維穩任務的目標，同時還可轉移唐山打人事件背後「官方保護傘」的焦點，為唐山打人事件畫下完美句點，可發現或許早從6月開始，中共當局就已將結局設定好，從一開始標榜保護婦女團體就只是個冠冕堂皇的口號，其終極目標還是要套上一句中共的老官話：「以實際行動迎接黨的二十大勝利召開」，所以，毫無疑問的，中共公安局的「百日行動」又是一套標準的中國式維穩套路。

（研究生）

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