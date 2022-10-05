健康醫療網》疫情學童近視度數飆 新式兒童日拋軟式隱形眼鏡助控制

小朋友近視度數的增加，影響的不僅是看遠距離的視覺，因為度數越高眼軸長會越長，連帶地視網膜也會被影響因而越薄越脆弱。

開學近一個月，眼科門診又見兒童視力檢查潮，除了慣例暑假黏3C的小孩外，兩年多來由於疫情影響讓許多現場教學學習活動因而受到限制，讓諸多學子愈加依賴3C及網通產品，也讓不少家長發現及擔憂自家小朋友在家長時間視訊上課，近視度數有明顯加深情況。

開學近一個月，眼科門診又見兒童視力檢查潮。（資料照）

近視度數增加 眼疾發生機率飆增

安南醫院眼科中心洪純玲副院長指出，小朋友近視度數的增加，影響的不僅是看遠距離的視覺，因為度數越高眼軸長會越長，連帶地視網膜也會被影響因而越薄越脆弱，高度近視患者當中，約20%患者中易出現青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離等併發症，近視本身不可逆，因此有效控制近視度數的增加便成為眼科醫師治療近視的首要目標。

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日拋棄式軟式隱形眼鏡 減低過敏與不便

洪純玲副院長表示，近視控制方式除了過去經常聽到的點長效散瞳劑、配戴角膜塑型片及配戴兒童近視控制鏡片外，目前最新較方便的控制方式是兒童近視控制日拋棄式軟式隱形眼鏡。

因為日拋性故大大減少清洗隱形眼鏡之不便性與過敏情況發生，原理是利用中央聚焦周邊離焦設計來抑制眼軸增長，同時達到遠看清楚及控制近視加深，也由於軟式材質較硬式角膜塑型更舒適，大大降低小朋友不愛戴眼鏡及更換眼鏡和對硬式角膜塑型片異物感的排斥感，故可提高家中小朋友之配戴接受度達到控制近視度數目標。

已近視度數不可逆 養成良好習慣防近視

眼科中心黃靖雯驗光師深感現今雖有多種控制近視的方式，但無論何種方式都只有控制度數增加之效果，無法讓已有的近視度數減少。因此，家長必須要讓小朋友養成近距離使用3C產品，每30分鐘就要休息10分鐘的習慣並增加戶外活動時間，如此才能逐漸顯現出控制近視的度數效果。總而言之，養成小朋友持續的眼睛視力追蹤與健康的生活習慣，才能有效好好控制近視病程。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 疫情學童近視度數飆 新式兒童日拋軟式隱形眼鏡助控制



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