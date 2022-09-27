自由開講》牙醫師與衛福部長

王英明

台北市長候選人蔣萬安的發言人說：「陳時中只是牙醫師，連醫師也談不上，怎麼有資格當衛福部長、甚或競選台北市長？」此話一出，各界（當然不包括親中、親藍、親國民黨、或民眾黨人士）花了很多時間、文字、言論，去指責這荒謬錯誤，牙醫界人士更是氣急敗壞。當然民眾也浪費很多時間看熱鬧。

民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照）

猜想這個發言人李德維，不是有意要說「牙醫師不是醫師」，他腦海裡應該也沒有想過，純粹只是為了打擊阿中，才會講出這個話。過去在防疫時，國民黨就批評滿意度高達90% 陳時中，是「牙匠」。這一次改說「牙醫師」，已經是有進步了。該發言人的邏輯應該是：即使其他牙醫師是醫師，但陳時中這個牙醫師就不是。若陳時中是中醫師，國民黨也會說「這個中醫師不是醫師」，這其實是選舉的政治攻防，不是理智發言。

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根據維基百科記載，民國38年到現在，從當時的衛生司、衛生署到衛福部，有26位首長（或代理人），其中醫師出身僅有13人。可見醫師並非當衛福部長必要條件。昨日某談話性節目說，近年的楊志良、葉金川，都是公衛體系、不是醫師？這裡需要解釋一下，葉金川是具有醫師資格，也有家醫科的專科證書（當時是我監考）。楊志良確實不是醫師，他與高虹安一樣是是讀師大，但唸衛生教育系，後來在公衛體系發展。

李維德說，陳時中認為「蔣萬安能在立法院各委員會都歷練過，再考慮參加市長選舉比較好」，所以他才說，要當醫師必須各科都有輪流經驗，阿中顯然沒有資格。但他可能不知道，在「實習醫師」階段，本就各科都要輪流的（每一科時間都很短）。而學生階段，無論醫學系、牙醫系的基礎醫學課程都是一起上課。李維德更不知道的是，一旦決定某一科，其醫師訓練都是要三年，不可能每一科都去輪流，全部輪完就到退休年齡了。牙科更是一門非常專精的醫學，進入了牙科是不可能再輪替其他科了。

阿中是否有資格參選台北市長，有待選民來做決定。不過就目前看來，蔣萬安民調一直很高，任何失言、並不會影響到這個民調，即使最近媒體炒作他沒有DNA證明是蔣家人，應該也不會影響投票給他的人的意願。這就是政治的現實面，也是國民黨的發言，一直都肆無忌憚的原因。

（家庭醫學會創會理事）

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