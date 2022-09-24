自由開講》「不同於祖國大陸的社會制度」 台灣人也是聽聽就好

曼琳

中共中宣部日前舉辦「中國這十年」系列記者會，其中，國台辦發言人馬曉光宣稱，北京願以「最大誠意、儘最大努力」爭取和平統一，且除重申「一國兩制」將給台灣帶來實質好處外，另強調統一後「不會損害任何國家的正當利益」，並表示台灣可以實行「不同於祖國大陸的社會制度」，此等言論引發外界關注。

中共中宣部「中國這十年」系列記者會中，對台相對「友善」的言論，只不過是為了確保二十大能順利召開的緩兵之計。（美聯社檔案照）

中共近年來對台軍事挑釁只增不減，尤其在今年8月美國眾議院議長裴洛西訪台後，共軍更於台海周邊進行為期1週的大規模軍演，其中不乏多次派遣軍機艦越過台海中線，使兩岸局勢岌岌可危，然此次馬曉光新聞發布會上的發言，卻一改往常那般使用「武力」等強硬字眼，改為字字句句溫和的呼籲，試圖透過描繪兩岸統一後將會為台灣帶來何等美好的願景，更企圖運用類似1997年香港主權移交給中共的舊手法，以達「招降」我國民眾之目的。

請繼續往下閱讀...

可細看此次中共措辭放緩的言論時機點，正逢美國總統拜登最近公開發表軍事互談言論之後，亦是在美國與加拿大軍艦通過台灣海峽的第二天，且當前世界受俄烏戰爭影響甚巨，中共戰狼式作風也早已引發國際社會反彈，自由國家紛紛築起民主長城要圍堵中共，全球輿論已是不利於中共當局，故中共若依然故我持續採取效仿俄羅斯那般的「統一」做法，不僅會增加反中勢力，更會在即將召開二十大前，為自身樹立更多敵人，增加習近平連任的變數。

顯見中共此番相對「友善」的言論，只不過是為了確保二十大能順利召開的緩兵之計，可由這幾日我國社會各界的回應中便能輕易看出，中共當局「一國兩制」的陳腔濫調，只是進一步證明中國共產黨一黨專制的缺陷，且我國民眾也早已看清，這種手法如今恐僅能用來對內宣傳，以及加速各民主國家表態支持台灣的決心而已。

（研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法