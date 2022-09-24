自由開講》俄國動員是敗北跡象

康駿銘

俄羅斯自二月揮軍入侵烏克蘭以來，一直打著所謂「反納粹」，以「特別軍事行動」的假名號犯境，直到日前普廷在烏茲別克的上海合作組織峰會與習近平會面後不久，才正式宣佈動員，等同把「特別軍事行動」的偽裝卸下，正式宣告為一場所謂「解放頓巴斯」戰爭。這時機明顯是與中國達成了某些協議，乃至美國也在此之後，加強對中國的多方面施壓，警告中國勿在台海輕舉妄動，包括表明防衛台灣、要求將中國從「發展中國家」除名等；甚至美國三大銀行也承諾，若中國發動侵台戰爭，將如同對俄國一樣，從中國撤出。

俄國動員令一出，外逃潮馬上爆發，機票瞬間被搶購一空，各地也在掀起反戰示威，反映這場不義之戰仍是無法被認同。俄國還不但動員己國國民，更提出參軍換俄國國籍的方案向外國人招手，不排除是以這種方式來讓中國人參與戰爭。而中亞地區的哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯，都不約而同分別警告居俄國民不要響應俄國動員入侵烏克蘭，立場已是相當明顯，也顯示俄國的影響力圈子因為在戰爭中被看破手腳而不斷縮小，也令一直有意爭奪中亞領導地位的中國有機可乘。

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俄國動員令一出，外逃潮馬上爆發，機票瞬間被搶購一空。（REUTERS）

不過，中俄兩國已是相濡以沫，中國並不可能跳船換陣營，俄羅斯倒下之後，中國就是下一個。中國對中亞的如意算盤，恐怕是打不響的。 俄國徵召30萬員後備役參戰，也不可能扭轉目前戰況的失利。而俄國在劣勢之中仍下達令動員，顯示普廷在國內的壓力已越來越大，既無法滿足狂熱的民族主義份子，也無法解決受西方制裁影響下的民生問題，已經陷入了絕望的瘋狂，恐怕將會引起局勢更大的不穩定。

俄國人口問題本來已相當嚴重，再將大量男性送往戰場，只會製造更大的社會問題。而把「反納粹」的「特別軍事行動」改為「收復頓巴斯」的戰爭，其實也是普廷為結束戰爭的退場機制，所以普廷才會再次企圖複製克里米亞模式，在俄佔地區舉行脫烏入俄的「公投」。然而，在武裝力量存在的情況下，這場所謂的「投票」，當然不可能有任何認受性。而這場所謂的「公投」也令中國極為尷尬，習近平是否敢說「尊重人民的獨立意願」而承認「公投」結果？

但無論如何，中國誠信早已破產，西方陣營並不會再相信中國的話術，也不會讓中國繼續有兩面逢源的空間。烏俄戰爭其實已經準備步入結束，令人擔憂的就只有中國會否鋌而走險，最終引發第三次世界大戰。

（台灣基進國際部專員）

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