自由開講》柯文哲「強姦說」與高虹安

蕭嘉弘

民眾黨新竹市長參選人高虹安，面對自己的論文爭議時，不但不虛心檢討，說明清楚，反而在記者會上用反諷的口吻說出「不像什麼中華大學」和夜間部的話，還透露自己的學霸經歷、榜首等等，展露了學歷至上的本位主義，歧視和霸凌思維，做了不良示範，令人遺憾！

民眾黨新竹市長參選人高虹安（右）因「戰學歷」失言風波，日前接受專訪時激動落淚，兼任黨主席的台北市長柯文哲（左）昨為高虹安抱屈，稱外界無視她自清，只聚焦在講錯話，比喻猶如「惡霸流氓強姦女生」，引發失言爭議。（資料照）



高虹安之前上廣播節目的時候還嘲弄和她政黨認同不同的廣大綠營選民為「塔綠班」，高唱「塔綠班之歌」，言論和思維令人譁然，爭議擴大，才勉強出面道歉，這一次也是在中華大學學生會的抗議下，才又「廉價的道歉」，再用哭泣模糊焦點博取同情。「高大小姐」只要和她不同，就不掩飾地流露個人沙文主義，才風波不斷，徒增社會紛擾。相較公立大專院校而言，私校學生比較多背負了學貸壓力，有的半工半讀，才就讀夜間部，一邊工作賺錢，一邊唸書，付出比經濟優渥家庭的小孩更多的努力，是值得讚揚跟鼓勵的社會教材。

學歷是一時的，只是過去的表現和經歷，許多學歷比高亮麗的人，也不會常把學歷放嘴上，如成熟稻穗，且更低調和謙卑，例如民進黨新北市長參選人林佳龍就讀耶魯大學，黨發言人比高年輕三歲的謝佩芬，哈佛畢業，相較之下才是學霸，不會像高時不時展露頭詆毀非我同類的高傲心態。

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還有常在麥克風說自己是醫學教授，更自誇公文件會直接丟回去的黨主席柯文哲，才有上樑不正下樑歪，心態日漸偏頗高傲的高虹安；柯事後還扯惡霸強姦說，變相凌遲和消費生理女性的「假面甜心」高虹安，更是令人不齒與憤慨。

（大專兼任講師）

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