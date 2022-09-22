自由開講》人類社會想像的那條線以外

希望

最近台中教育新聞最引人注目的當屬黃姓國中教師25年前疑似性侵資優班學生一案，被媒體以「台中房思琪」稱之，比喻受害者與房思琪一樣未成年被誘姦。對未成年的性騷及性侵，於法不容，在台灣社會已具高度共識，先不加以鋪陳。唯想透過本案省思「權力不對等」造成的傷害，對成年人一樣甚鉅。

據媒體報導受害人目前亦為教師且為性平會委員，推算25年前的國中生現在約40歲。簡言之，這名受害人直到40歲左右，才認知到自己被性侵、性騷，或直到40歲左右，才有勇氣說出當年的事情。顯見不管幾歲，面對「權力距離」這門學校沒教過的課，無從認識亦無力應對，不管多大、多老，面對對自己握有權力的人，就可能被拐、誘、騙，此等「權力不對等」及「知能不對等」的情形，在學校最為明顯，然職場亦是「權力不對等」及「知能不對等」的場域。學生在老師前面畏懼權力，職場上基層職員面對長官或委員當然也是，未成年被拐騙，社會會同情、法律會幫忙，但是成年人遇到相同事情，卻還要面臨各界指謫。

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黃姓國中教師25年前疑似性侵資優班學生一案，被媒體以「台中房思琪」稱之，比喻受害者與房思琪一樣未成年被誘姦。（本報資料照）

本案使個人想起新北市衛生局遭性侵女職員墜樓輕生案，該職員告知對方家人自己遭性侵後卻被提告，因為她成年了。但若只有未成年會被拐、騙、誘，那以台中房思琪事件為例，直到當事人約40歲才說出自己當年被傷害過，顯然不合理。依預設，她應該在成年的第一天「知道」自己當年被老師拐、騙、誘，並說出來。但認知是發展的過程，隨著智識增加逐漸確認自己被傷害、隨著越來越多的事實證據呈現在自己面前，才可能領悟到自己被拐、騙、誘，然後逐步去確定。簡言之，「是否成年」不是劃分被拐、騙、誘與否的界線，這只是人類為了維持社會秩序想像出的一條線，在這條線保護範圍以外，還有多少「衛生局的女職員」正在哭泣、正思考用極端的方式讓真相浮出檯面呢？

但願能有更多相關的論述出來，讓社會集思廣益想出周全的方法保護這些權力底端的職員，衷心期盼。

（公務員）

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