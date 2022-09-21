有了拜登的護台宣示 台灣人更要有堅定的反共意志

◎陳啟濃

在前美國駐台灣外交領事葛超智（George Kerr）所撰《被出賣的台灣》一書中，完整敘述出當年台灣人受到國民黨以統治者的高壓手段，引發台灣人的反抗，以致造成二二八事件。然而事後台灣人還是存有期待，放下武器走向和解，卻成為國民黨軍隊無情射殺以及後續的清鄉屠殺。

圖為電影「被出賣的台灣」劇照。（資料照／天馬行空提供）

當時美國因為國民黨的刻意製造事端，營造台灣人的反美假象，無法理解台灣人的苦難與心聲，以至於美國政府錯判形勢，加上要藉著國民黨的政權來對抗中共的政治考量，美國政府全盤放棄對台灣人的營救，放棄協助台灣人獨立建國的願望。

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這次美國終於下定決心了，美國總統拜登公開宣示，如果中共武力攻擊台灣，美國絕對不會坐視不管。這樣堅定明確的態度，不僅在跟中共做出嚇阻武力犯台的行動，更是在安台灣人的心。這次美國堅決要站在自由民主公民自決的這一邊，為了維護世界民主國家的生存權益，為了抵擋中共保護台灣，不惜發動美國的國防力量，做出身為世界民主國家領導者的必要宣告。

然而目前全世界反共最堅定的政治力量在台灣，親共、投共最為熱烈的政治力量也在台灣。台灣當年從黨外尋求民主與獨立，到後來組黨贏得政權，推動本土化民主化的改革，號召結合更大的民主力量。

這股反共的政治力量是台灣民主化本土化改革的延續與發揚。然而國民黨因為失去政權，而且很可能成為長期的在野黨，於是造成了國共同盟的時機，國共從當年的敵對，為了彼此的政治利益，卻可以放棄立場政治結盟，國民黨成為全世界最親共的政黨，這是歷史的必然，驗證中國人投機取巧毫無風骨的劣根性。

雖然拜登的宣示另一層的目的也是要堵住台灣這一些倡導「美國不可信任」政客的嘴巴，台灣卻還存在製造美國在台灣「販賣戰爭」謠言的投機政黨。美國願意做出這樣守護台灣的宣示，卻還是需要台灣人自己堅定保家衛國的決心，做好心防的力量凝聚，粉碎中共計畫性的政治認知戰，讓美國體認台灣人的反共意志，這是目前台灣人為了自由民主要全力以赴的任務。

（教育人員）

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