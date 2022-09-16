自由開講》《台灣政策法》與柯文哲的自我矛盾

章瑋翔

美國號稱最挺台法案的《台灣政策法》於昨日通過參議院外交委員會審議，可以期待未來台灣在國際上能獲得美國實質的支持，建構起印太防衛體系。喜事不只一樁，國內也在九月初獲得聯電前董事長曹興誠慷慨捐出的10億元以健全台灣民防體系。對此，民眾黨主席柯文哲反而害怕激怒中國，指稱曹興誠是「義和團」，這與心繫台灣、誓言反共且不惜戰死的曹興誠相比，態度高下立判。

今年以來中國對台挑釁的行為罄竹難書，尤其美國眾議院議長裴洛西訪台後，解放軍跨越海峽中線以台灣為攻擊目標進行軍事演習，更是讓人忍無可忍。為了激起台灣國人的危機意識，曹興誠捐出10億元強化國人民防與心防能力，使人人皆能成為護國神山。美國參議院今日將《台灣政策法》送出委員會，以求台美關係正常化並能大力軍援台灣。可見防止中國侵略台灣一事，連遠在太平洋東岸的美國都知道其重要性。全世界都知道守護民主的台灣，就是防堵中國威權擴張，偏偏就住在第一島鏈抗中前線的台北柯文哲不知道？

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可見防止中國侵略台灣一事，連遠在太平洋東岸的美國都知道其重要性。全世界都知道守護民主的台灣，就是防堵中國威權擴張，偏偏就住在第一島鏈抗中前線的台北柯文哲（中）不知道？（報社合成／資料照、彭博）

常言道「天助自助者」，當美國等世界各國都看見我們護衛民主的決心和努力，紛紛以具體行動表達對台灣支持。柯文哲卻開始唱衰，認為曹興誠打造健全民防體系的主張是「口號治國」？中國對台灣的威脅與日俱增，作為掌握台北市民防指揮權的柯文哲不但沒有實質貢獻竟然還在打嘴砲，刻意淡化中國對台灣的影響，儼然是扯後腿的中共同路人。

在《台灣政策法》審議通過的此時此刻，正是一個檢視柯文哲「親美友中」立場的時機。最討厭意識形態主導決策的柯文哲，至今仍未對美國參議院的善意進行表態，就是擔心自己不論做何種表態都會落入「親美友中」的邏輯謬論之中。這種沒有中心思想、自我矛盾的政客，便是中國對台灣進行認知作戰的最佳破口，還不如大方承認自己就是個吃裡扒外、拒簽「不投降同意書」的中國買辦。

（台北市民／藝術工作者）

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