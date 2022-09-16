自由開講》代理教師的薪情需要大家來關心

◎陳啟濃

上學年學校錄取一位國文代理教師，請他擔任午餐秘書的職務，除了他上課時間，看他都在廚房招呼廚媽準備午餐。特別當中午用餐，他都先安排師生用餐完畢，自己都是最後才用餐。即使在暑假期間，因為有午餐事務性工作要處理，雖然他沒領薪水，也常常到校協助完成。

南投縣目前給予兼行政職務的代理老師整年度的薪水，偏偏午餐秘書未能列入，對他來說學校感到很虧欠。以前服務過的學校，都會遇到幾個代理老師，他們除了擔任學校乏人問津的職務，甚至擔任教練，日夜陪伴學生。

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圖為國中代理老師上國文課的情形，人物與本文無關。（資料照）

目前全國給予國中小代理教師待遇沒有一致性的作法，有的縣市一律暑假不給薪，有的縣市跟南投縣一樣兼任行政職務的暑假有給薪，只有少數的縣市一律給予整年薪水。對於這些年輕認真的代理教師目前的狀況對他們來說真的是有欠周全，欠缺教育界該有的友善與厚道。

我們常常講「窮不能窮教育」，「苦不能苦孩子」，然而教育現場最辛苦的代理教師卻從來得不到主管單位關愛的眼神，難道給他們全國一致性整年的薪水，國家拿不出這個錢嗎？難道大家都不知道，目前許多學校都是由這些代理教師在撐起一片天的嗎？

（教育人員）

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