自由開講》何苦唱衰台灣政策法

◎沈明室



美國參議院日前通過台灣政策法，篇幅非常長，經過調整與淡化包括將駐美代表處更名案改成「國會意見」當成對行政部門的建議、本來是賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位改為同等方式等，但除了四年援助方案外，另外加碼提供台灣20億美元（約新台幣628億元）無償軍援，總計5年總共65億美元；另外要求美台舉行兵推、軍演等全面性訓練計畫，讓雙方軍隊得以發展互操作性，奠定未來共同作戰基礎。

相信任何一位台灣人看到美國國會為了台海安全，提出如此挺台法案，心理應該非常欣慰才對。但部分媒體唱衰認為，台灣將因此交失去建軍主導權、限縮美國行政部門裁量權對台禍福難料等。這樣的觀點非常聳動，彷彿一件有助台灣防衛的好事，其實是一件包藏禍心大陰謀一般。如此唱衰，實在令人費解。

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相信任何一位台灣人看到美國國會為了台海安全，提出如此挺台法案，心理應該非常欣慰才對。但部分媒體唱衰認為，台灣將因此交失去建軍主導權、限縮美國行政部門裁量權對台禍福難料等，會有這樣的觀點，實在令人費解。（報社合成／法新社、歐新社、彭博）

事實上，地緣戰略攸關歐洲北約安全的烏克蘭在美國援助下，可以獨立自主抗衡俄羅斯侵略，甚至轉守為攻，得到很好的戰果。這都有賴於美國在2014年對烏克蘭提供武器與協助訓練。美國對台灣從建交時期的軍援，到斷交以後依據台灣關係法對台軍售，都證明美國關注本身地緣戰略下的台海安全。然而行政部門在軍售時，仍會顧忌出售武器是否影響兩岸軍力平衡，而有更多考量。這讓美國對台政策持續強調戰略模糊，避免美國支持成為台灣濫用的空白支票，或者讓美國被捲入台海衝突，與中國爆發戰爭。

中國習近平上任後強勢擴張，以及升高對台灣的武力威脅，讓更多美國友人思考是否要修改台灣關係法，以契合台海安全需求？是否要改變戰略模糊政策，明確對台灣軍事援助，強化對中國的嚇阻？是否要提供更多援助與訓練，提升台灣軍隊戰力？儘管過去美國國會曾經制定各種法案，表達對台灣支持，甚至在通過預算的國防授權法中附帶決議要求行政部門強化與台灣軍事合作，但美國白宮及行政部門在避免觸怒中國下，態度並不積極。

如今，對台海安全及台灣防衛最有幫助的台灣政策法經過參議院同意，雖仍需眾議院同意及白宮簽署，內容或許最終有修改，但足以證明台灣處於中共打壓及國際孤立狀態下，唯有美國出售或援助先進武器給台灣，願意在國際場合挺台。美國國會參議院及眾議院在美國三權分立情況下，雖無法主導行政部門對台政策，但美國國會從台美斷交以來，一直扮演推動美國對台政策的驅動者角色。

不論是斷交後制定台灣關係法，成為美國協助台灣免於中國威脅的法律依據，到現在制定台灣政策法，將台灣地位提昇到同等於非北約的主要盟友，都可看到因為美中戰略對峙、台灣在地緣戰略及全球供應鏈價值的提升，美國進一步的強化對台援助與合作。美國除原有軍售管道外，提出對台軍備無償援助，深化美台軍事訓練合作，目的在協助台灣提升戰力，嚇阻中國軍事威脅。這些軍備援助項目及軍事訓練內容源自於台海防衛需求，結合台灣作戰計畫運用，並不會干預台灣建軍的主體性。

（國防安全研究院國家安全所所長）

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