Lin bay 好油》需要長進的，何止胡麻油

為解決油臭味的問題，大豆油生產的發展從兩個方向進行：一個是培育低亞麻酸的大豆品種；一是從製程改善透過鎳化氫使不飽和脂肪酸轉變成飽和脂肪酸，明顯降低亞麻酸的含量，而透過氫化的製程同時可以提升油品的穩定度，降低油脂臭味的產生，增加保存。在40年代，美國使用製程改善來解決油脂劣化問題，而如今我們的毛油生產仍停留在上古時代。

Lin bay 好油

上週看到醬油王評論台灣胡麻油需要長進，他覺得跟韓國廠商對比，台灣關於防止油脂氧化、劣化的努力不足。不過我認為不是只有台灣的胡麻油需要長進，而是台灣的毛油生產都需要長進。

毛油是什麼？

對比大眾生產的精煉油，未經過化學精煉的油脂就稱為毛油。那麼橄欖油呢？橄欖油有不同等級，有經過化學精煉的，也有經過化學精煉添加EVOO，一般的EVOO雖然沒有經過化學精煉，但多數經過物理精煉，以物理的方式去除雜質，就像我們一般看到的椰子油，椰子油得以乾淨透明，歸功於物理精煉。物理精煉透過物理方式降低油脂的水份含量、磷脂質、酸價等，用以提升食用油的化學指標並增加保存期限。

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食用油脂的好壞，除了標示以外，必須用品油的方式來分辨。（本報資料照）

而台灣的三大毛油：花生油、胡麻油（芝麻油）、苦茶油，從過去到現在製程改善非常微小，若要以傳統方式（油車仔、壓力壓榨法）生產這些油脂也沒問題，但串聯在其後的物理精煉並沒有做，油的品質當然難以提升，產品就容易劣化，產生油耗味。不懂化學指標，又如何得知這批油的品質好壞？例如油脂含水量低於500ppm跟含水量2500ppm，在製作出成品的初期很難分辨出差異，但這個數據卻嚴重的影響油脂保存，導致油耗味的產生。

在馬路邊的榨油機。（圖：作者提供）

直式油車榨油。（圖：作者提供）

新式榨油機，以馬達加壓。（圖：作者提供）

食用油脂的好壞，除了標示以外，必須用品油的方式來分辨。食用油與酒不一樣，有的酒放越久越好，但食用油不不同，是越新鮮越好。品油有專業的訓練課程，完成訓練後會有品油師的證照。目前台灣有越來越多的中高階品油師（我有初階的商業品油師，但只能做推廣使用），然而一般人不清楚，品油的發展其實是從大眾食用油脂的黃豆油開始。

1940年代，當美國開始大量生產黃豆油之後，就面臨了一個問題：這種油脂相較於動物油脂而言，有一個明顯的臭味，因此便用大豆油臭味來形容這個味道，而且是放越久，味道越來越重。

這就是油脂劣化所造成的，但在那個年代，油脂科學尚未發展起來，沒有人知道其中的原理，想的只是如何改善、減少油臭味的產生。科學就是用多次的假設實驗來解決掉未知的問題。

經過相關科研人員的努力，終於發現油臭味與容器有關，用鐵和銅材質的容器所盛裝的大豆油，特別容易產生大豆油臭味，其他的容器的油臭味則相對低了許多，因此科研人員認為是鐵跟銅導致油臭味產生。若以今天的科學觀點來看，這是微量鐵離子與銅離子溶解進油中，成為油品劣化的催化劑，這個催化劑導致油品快速劣化，產生油臭味。

油臭味的問題該怎麼解決？

工業生產的管線只要是與油接觸的部分都從鐵或銅改成不鏽鋼，光是這個步驟，生產出來的油脂油臭味明顯減少許多。但當時的年代免不了需要用鐵罐裝油，既然無法減少接觸，那添加總可以吧？因此在生產過程中微量添加了鐵、銅離子這類型催化劑的剋星－會產生鉗合反應的檸檬酸－就大幅的改善了油臭味的問題，讓大豆油可以存放更久。

但科研依然努力尋找大豆油劣化的原因，在當時兩種大宗用油－大豆油跟芥花油－都有油臭味的問題，最後在科研人員的努力下終於找到原因：亞麻酸（C18-3, Omega-3）的存在所導致。

為了解決這個問題，大豆油生產的發展從兩個方向進行：一個是培育低亞麻酸的大豆品種；一是從製程改善透過鎳化氫使不飽和脂肪酸轉變成飽和脂肪酸，明顯降低亞麻酸的含量，而透過氫化的製程同時可以提升油品的穩定度，降低油脂臭味的產生，增加保存。

在那個連反式脂肪都還不知道是什麼的年代，使用製程改善成為主流，甚至氫化油還被宣傳為更健康的油脂，誰能想到，如今一般消費者已經將氫化油視為對健康有害、容易導致心血管疾病的油脂，而我們的毛油生產卻仍停留在上古時代。

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