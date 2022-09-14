自由開講》政府帶頭違法？罔顧校園學童餐食營養教育！

尤偉銘

校園學童的營養教育、餐食設計及供餐管理，須由國家高考合格營養師之專業職能來執行相關業務，根據營養師法第12條第1項第三款及第13條明定，對特定群體營養需求所為之飲食設計及其膳食製備、供應之營養監督，應由營養師親自執行業務，不得由他人代理。教育部竟然帶頭違反營養師法，大開後門以較低薪資的專案經理人代替營養師執行校園午餐相關業務，罔顧校園學童餐食營養教育！中華民國營養師公會全國聯合會111年1月函文給教育部告知專案經理人之聘用規定是抹殺專業服務、降低服務品質，卻無法制止政府帶頭違法之行為。

校園學童的飲食健康問題一直備受家長關注，學童的成長發育關鍵在於餐食的營養夠不夠，吃飽未必吃得營養健康！日本實施學校營養午餐法須具備專業知識、經驗及技能之營養師證書持有者擔任，餐食提供須滿足校園兒童之營養需求並落實健全飲食生活之知識與態度。根據日本與台灣學童身高調查數據顯示，日本學童的身高贏過台灣同年齡的學童，而且身高差距還在逐漸拉大，若政府不想學童身高在國際上矮人一截，必須重視校園學童的餐食營養教育。

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校園學童的飲食健康問題一直備受家長關注，學童的成長發育關鍵在於餐食的營養夠不夠，吃飽未必吃得營養健康！（資料照／新北市農業局提供）

台灣學童過重及肥胖盛行率為28%，也就是每4位學童中有1位是過重及肥胖！未來將演變成高血壓、高血糖、高血脂的年輕化問題而影響國家競爭力，因此政府積極宣導推動校園餐食營養教育及營養午餐專法，期望從小建立良好飲食觀念及營養知識，培養正確選擇有益身體健康的食物增進成長發育，學習自我飲食管理及正確判斷能力以保持良好體態，不讓學童的餐食營養教育輸在起跑點上，但是台灣學童體位呈現M型化發展，高達35%學童體位不良，甚至出現城鄉差距問題，可能原因在於日本與韓國是每校20班才設1名營養師，而台灣卻是40班才能設置1名營養師，中華民國營養師公會全國聯合會與跨黨派立委曾經共同舉行記者會，呼籲學校飲食健康問題是國家責任，應儘速積極推動「學校飲食營養促進法」，下修學校營養師設置門檻，守護兒童健康刻不容緩。

筆者認為沒有任何一個職類醫事人員會同意政府以專業經理人來取代！國家高考合格營養師屬於醫事人員具有相當專業職能卻由專案經理人取而代之，若因專案經理人之專業度不足而無法建立校園學童正確的飲食觀念，導致學童飲食偏差造成肥胖、慢性病年輕化，遭殃的是國家鉅額醫療費的支出及民眾納稅的健保費。

（營養師／Taiwan營養師社團）

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