自由開講》旅美台僑聲援台灣加入聯合國

北加州台美人社團

第77屆聯合國大會將於美東時間9月13日在紐約聯合國總部開議，並於9月20日至26日舉行總辯論。令人遺憾的是，聯合國屈服於中華人民共和國的施壓，持續不當地將台灣排除在聯合國之外。這不僅損傷多邊主義的理念，也違反聯合國成立宗旨所揭櫫尊重人權及基本自由的原則，更有礙全世界的整體正向發展。

去年芝加哥全球事務委員會 （The Chicago Council on Global Affairs） 公佈的民意調查，支持台灣加入聯合國和世界衛生組織等國際組織的有65%，只有6% 反對，無意見的有27%。這強烈彰顯絕大多數的美國人支持台灣加入聯合國。

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台灣完整具備人民 （nation）、領土 （country）、主權 （state）、政府 （government） 四要素，絕對是獨立國家。並以和平非暴力的方式，汰除專制政權，實施民主政權，這是民主體制的最佳典範，堅信民主、自由和人權的台灣是印太地區安定及安全不可或缺的一環。兩年多前，武漢肺炎爆發，至今依然肆虐全球，造成六百多萬人喪生及巨大財務損失。台灣不僅防疫得宜，成果亮麗，且救援他國，受到國際高度肯定。這凸顯台灣具備相當足夠的能力且值得信賴，可與夥伴國家共同合作，為世界的和平繁榮盡心盡力貢獻國力。

旅美台僑聲援台灣加入聯合國。（外交部臉書）



在世人共同致力邁向復甦之際，對全球而言，將可以作出貢獻的夥伴拒於門外是道德和實質的雙重損失。台灣的良善力量是世界的幫手，Taiwan can help。誠如法國法蘭西學院院士尚-侯貝・皮特（Jean-Robert Pitte）所言：「因為台灣的自由、創意與樂觀進取，世界更需要台灣。」我們再次呼籲聯合國及國際社會，正視台灣2,350萬人民參與聯合國體系的堅定決心，必須及時接受台灣入會，讓台灣善盡其國際社會責任，做出更多貢獻！

雖然，爭取參與聯合國是一項漫長且艱鉅的工作，但在政府與民間多年來共同努力之下，國際社會的支持度持續提升，我們對未來充滿信心和期待。

連署社團：

北加州台灣會館Taiwanese American Center of Northern California

保衛台灣主權聯盟Alliance for Taiwan Sovereignty

北加州南灣台灣同鄉會Northern California South Bay Taiwanese Association

北加州台灣文化體育協會Taiwanese Culture and Sports Association

舊金山灣區台灣商會Taiwanese Chamber of Commerce of San Francisco Bay Area

台灣志工社Taiwanese Volunteer Group

全球醫衛總會北美洲分會Global Taiwan Medical Alliance - North American Chapter

北美洲台灣人教授協會北加州分會NATPA - Northern California Chapter

北美洲台灣人醫師協會北加州分會NATMA - Northern California Chapter

東灣台美人文化會館 Taiwanese American Culture Center of East Bay

聖荷西、台南姊妹市協會Association of San Jose – Tainan Sister Cities

民進黨矽谷支黨部

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