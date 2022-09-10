自由開講》媒體勿忘新聞客觀性 嚴防假訊息入侵

曼琳

自8月初中共對台進行環島軍演引發國際社會高度關注後，近期又因無人機頻繁侵擾我金門地區，再次引爆兩岸軍事緊張氛圍，雖在我國金防部官兵開槍擊落一架中共無人機後，中共才有稍稍收斂其狂傲的侵擾行為，可中共對台發布的假訊息仍是甚囂塵上。

其中，就屬一張「解放軍望遠鏡窺探台灣海軍蘭陽艦、花蓮和平電廠」的照片最引人矚目，8月6日該張圖片以聳動的標題被各大媒體瘋狂傳散，宣稱此為共軍於8月5日在台海周邊進行軍演時所拍攝之畫面，據悉該張照片最初係於共軍東部戰區及其官媒網站上發布，就在一天的時間，該張「眺望圖」便迅速在各大媒體報社以各種聳動標題迅速傳散，可10日我國「TFC台灣事實查核中心」便隨即發布查核報告，打臉該張照片為合成照，是中共刻意發布的錯誤訊息，而這張照片之所以會傳散得如此快速，係因中共官媒當時以「獨家」、「無償」的方式將該張「眺望照」提供給《美國聯合通訊社》（以下簡稱美聯社）。

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解放軍望遠鏡窺探台灣海軍蘭陽艦、花蓮和平電廠」的照片以聳動的標題被各大媒體瘋狂傳散，宣稱此為共軍於8月5日在台海周邊進行軍演時所拍攝之畫面。（圖：擷取自中國國防部網站）

《美聯社》為當前世界最大通訊社，其涵蓋範圍包含廣播電台及電視台等，規模之大儼然已成為目前新聞界的指標之一，因此，該張照片一經《美聯社》發布後，便被國際媒體爭相報導引用，雖事後遭《紐時》等國際媒體質疑該照片真實性後，《美聯社》因而無法證明其真實性，最後將圖片從圖庫中移除，可經過幾日的引用轉傳，該張照片早已被轉載多次，同時也使中共達到利用圖片對台進行軍事宣傳及心理戰的目的，企圖營造共軍距離台灣本島僅有肉眼可見之距離，且隨時可對台投射火力的狀態氛圍，製造國人恐慌，打擊國軍士氣。

TFC台灣事實查核中心發布查核報告，打臉該張照片為合成照，是中共刻意發布的錯誤訊息。（取自網路）

中共近期對台認知作戰手法已從過去的「兩岸同種同源」、「兩岸一家親」等相對較被動及正面的文化交流方式，進化成為如今透過臉書、內容農場，甚至是潛入line社群中，結合AI機器人自動製造、自動散布不實訊息，同時吸收大量「網紅」進入直播、抖音、IG等，具即時性且多元又難以預測的新形態攻擊手段，難以防範的程度連具權威性的大型媒體都防不慎防，更遑論一般民眾被媒體的大量訊息轟炸後，幾乎無法保有分辨新聞真偽的能力，希望我國媒體能以此為戒，勿為了搶新聞時效性而忽略了實事求是的新聞客觀性，同時亦呼籲國人要提高媒體識讀能力，不可輕易隨風起舞，成了中共對我國進行認知作戰的破口。

（研究生）

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