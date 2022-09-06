自由開講》徐巧芯的政二代說 是不是雙標？

◎林梭

日前，台北市議員徐巧芯在其臉書指出，民進黨台北市長候選人陳時中的競辦幕僚大多是政二代，並暗酸「真是加分加到爆！」且自以為是的猜測，若陳時中當選，某某人會當什麼職位……對於徐巧芯議員的政二代說，讓人不禁想起2019年台北市立委補選陳思宇酸民進黨候選人何志偉是政二代，結果戰火燒到自己身上的事件，因而筆者要從三個面向來檢視徐巧芯的說法：

其一、請問徐巧芯議員，陳時中競辦用政二代當幕僚是有何問題？這些人是曾違停卻嗆警察「我不缺900元，要開就開，我再回去講」嗎？還是政二代不可以從政？若這些政二代從基層黨工、基層幕僚開始學習從政，有什麼不對嗎？全聯董事長林敏雄表示，他兩個兒子學成歸國後，從基層的收銀員、搬貨工開始學習，如今準備接班，若以徐巧芯議員的想法，全聯董事長的兩個兒子都是富二代，就什麼事都不能做了嗎？

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其二、請問徐巧芯議員，你是否故意假裝忘記？貴黨的蔣萬安是政四代（若他真的姓蔣的話），妳的前老闆馬英九、郝龍斌都是政二代，主席朱立倫的岳父是當過省議會議長的高育仁、江啟臣的岳父是當過立委的劉盛良……請問徐巧芯議員，台灣人有少給他們從政的機會嗎？

請問徐巧芯議員（中），你是否故意假裝忘記？貴黨的蔣萬安是政四代（若他真的姓蔣的話），妳的前老闆馬英九、郝龍斌都是政二代！（資料照）

其三、徐巧芯議員你自己的從政之路可說是非常順暢，2015年初出茅廬的你，擔任洪秀柱競辦發言人，換柱後，你又轉往朱立倫競辦擔任發言人，才26歲的你還被名列第17位不分區立委（即使158位中央委員有60人投反對票），朱立倫落選後，你又轉往馬辦、郝辦當發言人，於2018年被提名市議員候選人並當選，請問徐巧芯議員，在國民黨裡，不是政二代的人，有幾個能像你有這樣的際遇？

筆者認為政治人物不要「用聖人標準要求別人，卻用賤人標準檢視自己」，若常用雙標或以似是而非的言論來指控他人，只會讓選民厭惡。

（退休教師）

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