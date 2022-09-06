自由開講》丞琳啊～吹捧中国，是一回事；詆毀台灣，是另一回事！

張之豪／基隆市議員

一位藝人，杨丞琳，在中国的節目上說「其实我在中国台湾，没吃过什么海鲜，吃海鲜是奢侈的，在那」。

她也說自己是广东人，雖然在台灣出生長大，甚至演藝事業也是從台灣起跳，到了中国也以台湾艺人自居。

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赴中藝人，除了少數真的才情四溢的以外，一般來說，演技、舞蹈、歌聲，多半都不是中国人的對手。所以，相當多的這些赴中藝人，唯一的特色，就是他們來自台灣。

他們販賣的，就是「台湾來的」這個符號。

藝人杨丞琳（右），日前在中国的節目上說「其实我在中国台湾，没吃过什么海鲜，吃海鲜是奢侈的，在那」。（圖翻攝自中國浙江衛視官方頻道YouTube）

赴中藝人在中国討生活，需要服膺對方的文化，這是在所難免。但，要吹捧中国，是一回事。要詆毀台灣，是另一回事。

在中国人面前，詆毀自己的國家、詆毀自己的故鄉，也許迎合了他們現在的政治正確，但也只會讓人更鄙夷你。沒有人瞧得起詆毀自己土地的人，沒有人瞧得起出賣自己家鄉去迎合他人的人，就算是中国人，也一樣瞧不起你。

他表面上也許給個甜頭，你懂得迎合他們的政治正確。但正因為你展現出的，是諂媚主子的奴才模樣，這讓他也想到，自己也是這副奴才德性，只是在他心中，他這家奴，還是比你這外奴，來得高一些，不是每個人都配姓赵的。

不過，最終，在中国，主子只有一個，姓党。

党的主子，姓习。

近年來，我看到一些台灣人，在中国，以各種創意詆毀台灣的方式，來贏取中国人的芳心、認同。有的是把臉埋到畫成中国飛彈襲台的蛋糕裡，有的在中国的偏鄉醫院裡尋求治療，有的會攻擊其他舔中藝人，證明自己才是舔中第一品牌。

我都暗中好奇，這樣真的能成功嗎？

他們這些舔中藝人，有沒有哪個可以真的換個重要的位置來做，政协什麼的，都好。

在中国人面前，你自稱是中國人，全都是假的。

杨丞琳說自己广东人、徐熙娣、伊能靜說自己是山东人，甚或是台灣原住民到那裡也自稱中国人，都一樣。對他們來說，你每個人都是來蹭飯的，全是假貨，全是台湾人。

杨丞琳說自己广东人、徐熙娣、伊能靜說自己是山东人，甚或是台灣原住民到那裡也自稱中国人，都一樣。對他們來說，你每個人都是來蹭飯的，全是假貨，全是台湾人。（圖翻攝自楊丞琳IG）

當然，這也因為，他們中国人心底清楚，台灣不是中國，所以，沒有什麼「台灣人也是中國人，所以我也是中国人」這種東西。

李立群就是明白這道理。

他不傻瓜，他聰明。

最近我看到林瑞陽與張庭全家逃回台灣，就跟身敗名裂的王力宏一樣。台灣，不帶情緒地，包容了他們，回台灣後，他們鮮少被打擾。

紅藍白媒體，不敢去找他們，因為怕台灣人看到他們的樣子、記得他們的遭遇，更警惕抗中。親綠媒體，不願去找他們，因為，畢竟是台灣人，都回家了，留點空間給人家生存吧。

玉山的山脈，依舊雄偉壯闊，不曾因為他們那些惡毒的話語，奴才的姿態，就減少一分風采。彷彿這一切都沒發生一樣。

台灣沒那麼脆弱，不會因為他們在外的詆毀，而喪失了自己的高度。

他們在外詆毀自己的家鄉，毀壞的，是別人對他們的尊敬，崩壞的，是他們自己。

腰桿挺直，就算你不是最高的，但你知道自己是誰，全世界都得尊敬你。

卑躬屈膝，就算你得到了一時的掌聲，你還是被瞧不起，而且瞧不起你的，自己也是奴才，連奴才都瞧不起你。

本文經授權轉載自 基隆市議員張之豪 臉書

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