自由開講》另類的牙醫陳時中

陳曉希

九合一大選於８月29日開始登記，台北市長選舉，三黨候選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊，已分別完成登記，台北市三腳督選戰，官方宣佈正式開打。

日前，故人具雞黍，邀我至他家，飯後，我與這位友人煮茶，閒聊此次台北市長選舉，這位友人跟陳時中一樣，是位牙醫師。 我問友人，牙醫界對陳時中的看法與評價，朋友直言，牙醫界普遍對陳時中的看法是他很「另類」，評價則認為，陳時中是牙醫界的「光榮」。

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朋友說，牙醫的工作，有幾個特點：不用加班好休假、醫療糾紛非常少、名聲收入都不錯，因此，當個牙醫師，實現財富自由，進入生活舒適圈，一點都不難，這也是大多數牙醫師的生活寫照。

陳時中曾擔任衛生署副署長將近三年，因政黨輪替而回歸牙醫本業，民進黨重新執政後，陳時中再度出馬，擔任衛福部長五年多，期間無論蘇貞昌、林全、賴清德等人組閣，陳時中在內閣中的地位，均不動如山，這早已證明陳時中的能力與擔當。（本報資料照）

陳時中另類的地方，在於他很早就拋棄牙醫高薪，離開舒適圈，甚至犧牲自己的家庭生活，去擔任吃力不討好的政府官員，朋友認為，除非擁有崇高的理想與目標，否則這是很難做到的。

另外，陳時中擔任防疫中心指揮官，疫情控制得宜，使台灣度過危機，兩年多來各種民調均顯示，台灣民眾對陳時中，都超過五成以上的滿意度，因此，多數牙醫師都覺得，陳時中的確是牙醫界的光榮，大家都與有榮焉。

朋友說，陳時中與友人餐聚時，喝紅酒、唱歌的視頻被曝光，從去年到現在，即一再被用來抹黑與謾罵，這讓許多牙醫朋友，都替陳時中感到心疼與不捨，朋友說，難道蔣萬安沒喝過紅酒？黃珊珊從不唱歌？選舉選到這樣，實在讓人搖頭。

其實，陳時中曾擔任衛生署副署長將近三年，因政黨輪替而回歸牙醫本業，民進黨重新執政後，陳時中再度出馬，擔任衛福部長五年多，期間無論蘇貞昌、林全、賴清德等人組閣，陳時中在內閣中的地位，均不動如山，這早已證明陳時中的能力與擔當。

如今，陳時中卸下防疫中心指揮官的光環，代表民進黨參選台北市長，最大的原因，就是他對於防疫的努力，信任感早已深植民心，由他出來參選，自然勝算最高，所以陳時中才會說，「責任來了，我就扛」。

過去陳時中曾感嘆，自己的父親陳棋炎，身為台大教授，法學巨擘，桃李滿天下，卻為了家庭，一再拒絕入仕，如今的陳時中，卻為了父親未曾實現的理想，犧牲家庭生活，一頭栽入政治不歸路。 陳時中曾替父親下了一個註解：英雄總是要有所犧牲，對他而言，自己不何嚐也是如此？

（資深媒體人）

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