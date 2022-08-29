自由開講》韓國開始走出中國的陰影！？

王輝生

八月廿四日是中韓建交三十周年紀念日。廿五日《日本經濟新聞》以斗大標題「韓國摸索離開中國」及「徘徊岐路的中韓建交三十年」為副題，大幅報導。

本月廿五日《日本經濟新聞》以斗大標題「韓國摸索離開中國」及「徘徊岐路的中韓建交三十年」為副題，大幅報導。（作者提供）

廿六日，韓國《朝鮮日報》也以社論「韓中建交三十年 屹立在中國面前的韓國」詳述韓、中之間的恩怨情仇，並寫下如是的結論：「二0二二年以後建立新韓中關係，現在是韓國屹立在中國面前、五千年歷史的第一個瞬間」。意味著韓國已經開始走出中國的陰影，成長茁壯而且屹立不搖。

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一九九二年中韓建交，風雨三十年，韓國在美、中之間左右逢源，軍事仰賴美國、經濟依靠中國，當中國一躍成為世界第二大經濟體，也成為韓國的最大貿易國時，韓國受益匪淺，經濟突飛猛進、國力也因而大增。

但，隨著美、中交惡，中國經濟開始下滑，今年五月到七月，韓國眼看對中貿易，連連出現前所未有的逆差，一葉知秋而萌生退意，但，因倚賴過深，一時難於抽身，而且深怕中國報復，只能潛隱徐行。

由於，二0一七年韓國因部署薩德反飛彈系統，慘遭中國制裁的記憶猶新。所以，當美國衆議院裴洛西議長於八月三日訪韓時，五月才剛上任的尹錫悅總統，底氣不足，不想重蹈覆轍，避免在建交三十周年紀念日的前夕，激怒中國，所以避而不見。

但，中國仍毫不領情，八月九日，兩國外長在山東會談時，互相引用孔子的話語，唇槍舌戰，王毅外長說：「子曰『三十而立』，中、韓歷經風雨洗禮， 理應獨立自主、不受外界干擾」，暗諷韓國、受美國擺布而身不由己。

曾當過山東大學名譽教授的朴振韓國外長，不遑多讓，也以孔子的話「和而不同」針鋒相對，表明韓對中「和平共處」而不「同流合汚」的立場。

圖為八月九日，南韓外長朴振（左）訪中，與中國外長王毅（右）在山東進行會談。（美聯社）

脫北者之子的文在寅前總統上任後，採取「從北 親中 疏美 反日」的政策，但以失敗收場。加上二0一七年開始著手部署薩德反飛彈系統，觸怒中國，發動排山倒海般的反韓風潮。

剛上任的文在寅前總統，急如熱鍋上的螞蟻，為了平息中國的怒火，速派康京和外長赴北京與王毅外長會談，得到一個各自表述的共識，稱之:「三不」（不追加薩德系統、不加入美國的反飛彈系統、不發展韓美日三國軍事同盟）。但，餘波盪漾，迄今，中韓嫌隙仍難修補。

美國皮尤研究中心民調顯示，有80%的韓國人對中國沒有好感，重視民意的尹總統上任後，順勢而為，揮別前政府的親中政策，而發動一連串的改革。

比如，決定履行總統大選時的選舉公約，完成前政府所推遲的「薩德系統」啓動手續，五月尹錫悅．拜登峰會，確立「經濟安全同盟合作」的新方向，八月八日猶豫再三（怕中國報復），最後在美國的催促下決定加入美日台的「晶片四方聯盟（Chip4）」，廿二日舉行美韓軍演等。

這些舉措，引起中方不滿，故意選擇在韓、中外長會後隔天（八月十日）的記者會上，中國汪文斌外交部發言人逕自宣稱：「韓國政府正式對外公布『三不一限』政策，中國表示歡迎」。此言一出，在韓國引起萬丈波瀾。

首先，還在青島開會的朴振外長馬上向韓媒澄清：「所謂『薩德三不』並非韓國的對中承諾或雙方達成的協議」。由於中國在「三不」之後逕自加上「一限（限制使用）」二字，成為「三不一限」，所以韓國總統府於十一日，特別再度重申：「三不『一限』不是韓國的承諾，部署薩德系統只是自我防衛，這永遠不會成為可以磋商的議題」。

關於「三不」是否為兩國的即定協議，中、韓說法不一；而「一限」的突然出現，更是晴天霹靂，而且，衆說紛紜、莫衷一是。

有人說，這是「戰狼外交」故意移花接木，以測試新總統能耐的慣用戰術。因此，韓國《中央日報》還以社論 :「中國干涉內政、侵害主權」表示抗議。

亦有人說，這是文在寅前政府與中國的秘密交易，對此說法，《朝鮮日報》也以社論標題：「文在寅政府答應了中國『限制使用薩德』（一限）的要求，卻對國民說謊?」，嚴厲質疑，二0一七年文在寅前總統，面對中國抗議「薩德」時，是否與中國達成幕後協議而對國民撤慌?

這兩種說法，雖屬揣測但彼此交鋒，在韓國政壇閙得沸沸揚揚。與台灣-中國針對「九二共識」的糾纏不清，相映成趣。

然而，在撲朔迷離、各執其是的爭論中，不論是：中國無中生有的「造假」? 或是：文在寅前政府為了息事寧人而「撤謊」? 世人都可看出，以強凌弱者的蠻橫覇道 ; 心有戚戚焉的台灣人更可體會出，以小事大者的委曲無耐。

由於文在寅前政府傾中，與狼共舞、深陷狼窩而難以自拔，如今，甫上任的尹總統，立基未穩，想全身而退，只能戰戰兢兢、在不觸怒戰狼的前提下，將「傾中」的天平，往「親美」的一側扶正。鴨子划水般、帶領韓國游出中國的伏流。所以廿四日的中韓建交三十周年紀念日，韓國雖與中國同步舉行慶典，但，在應卯式地行禮如儀後，就草草結束。

廿六日《朝鮮日報》的社論：「大國中國試圖用力量馴服小國韓國。但習慣了自由平等的韓國人討厭强者横行霸道。中國夢最終是世界的噩夢，地球村到處反華情緒沸騰，這也是中華帝國的報應」。一言中的地道盡了台灣人及韓國人的共同心聲。台、韓兩國，同樣命運多舛。以前，同遭日本的殖民統治，如今，又同受中國的霸凌欺壓，本應同病相憐，甚至，同舟共濟。

幾千年來，籠罩在中國的烏雲下，徘徊歧路的韓國，果能撥雲見日而迷途知返，與台灣同氣相求，齊步走出中國的陰影。則東北亞的民主陣營，將如虎添翼。在「晶片四方聯盟」的基礎上，「台灣有事=日本有事=日美同盟有事」，如能延伸而與「韓美同盟有事」掛鉤，則台美日韓命運共同體就儼然成形了。

（日本醫療法人 輝生醫院理事長 ）

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