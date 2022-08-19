自由開講》執法碰上立委 用心辦案居然得想方設法

劉加昌

國人屢傳遭誘騙至柬國從事詐騙，甚至遭販賣、性侵、強摘器官，行蹤成謎等，已成為當前全國最矚目的話題，政府各部會與警方也研擬了多方因應策略，如火如荼地宣導、查緝；而各大媒體也對於警察在機場第一線宣導阻詐，以及破獲41歲女嫌為首的人蛇集團等大幅報導，警方所付出的努力有目共睹。

然而，從新聞中見到三名國民黨立法委員到柬國帶回一名自稱受困柬國的被害人，在返抵國門時，立委們強硬地不配合航警調查，還怒批航警於法無據。迫於立委的權威，航警只能讓立委強勢把人帶離，讓人不禁在想，此等阻擾警方作為的用意為何？究竟是保護當事人權益？還是赤裸裸的政治利益？民眾配合警察調查，究竟會傷害當事人那項權益？

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三名國民黨立委到柬國帶回一名自稱受困柬國的被害人，在返抵國門時，立委們強硬地不配合航警調查，強勢把人帶離。（本報資料照）

依我國「人口販運防制法」規定，所謂的人口販運被害人，是需要專業人員依法定的受剝削要件做評估與鑑別，由於此案難以辨別在當地的國人是被害人？或是誘騙的加害人？因此，警方才會依辦案程序到空橋接人，但從媒體報導上，卻看到立委向警方叫囂「他是通緝犯嗎？你們警方有他的犯罪證據嗎？憑哪一條法律把人帶走？」真是令人啼笑皆非，當事人身分為何？當然要讓警方與當事人了解後，才能做鑑別。立委們身為民意代表，更應自律自重，如今卻挾著職權身分，強硬不配合警方調查釐清，一轉身又開始痛批警方辦案不力，這未免也太本末倒置、雙面取巧了吧！

囿於國際現實，在救援受困台人這條路上，我國政府已透過當地台商、宗教團體、非政府組織（NGO）等多方管道進行人道救援工作，面對此種國家級的犯罪，需要的是團結一心、一致對外，在此也誠懇拜託立委諸公們，現在舉國都在想方設法的救援，請別再讓辛勞的第一線執法同仁，連辦案時都得想方設法。

（現職警察）

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