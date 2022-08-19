自由開講》美國國會議員的再訪凸顯中國軍演的荒謬

邱志偉

中國刻意在美國眾議院議長裴洛西來訪，發動全球共憤的軍演後，美國國會議員訪團隨後就再度來台訪問。這次的訪團成員，橫跨民主黨與共和黨，領軍的聯邦參議員艾德馬基（Ed Markey），不但是參議院外交委員會亞太小組主席，更是從政逾40年的資深國會議員，國會資歷幾乎和美國總統拜登相當。而美國國會議員的來訪，尷尬的其實不只有中國，還有才剛訪問中國，團員都還在隔離中的中國國民黨。

其實長年以來，美國國會議員來台非常頻繁。根據外交部統計，今年為止已有19名國會議員訪台（8位參議員、11位眾議員），且去年國際疫情較嚴峻時，也有14位國會議員（3位參議員、11位眾議員）訪台。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也已表明，未來國會議員訪台團只會持續，換言之美國國會訪團只會多而不會少，若按中國近期以來的標準，中國的軍演恐要成鬧劇般不斷上演，這種荒謬的行徑，只會讓中國更像是無理取鬧的巨嬰、區域麻煩製造者！

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美國參議院外委會亞太小組主席馬基率跨黨派國會議員團於14至15日訪問台灣。（圖：取自外交部推特）

何況美國國會議員代表的是民意，在三權分立下象徵立法權，國會議員的角色不是行政官員，中國卻高舉美台官方往來的高標準試，圖框住國會訪團，但這前提設定完全錯誤，而且是惡意的曲解台美的互動本質：美國民意對台灣的支持。做為沒有民意基礎，不懂何謂民意授權的中國政府，當然會看到這麼多國會議員成天訪台，就感到不順眼。尤其是拜登上任總統至今，都還未到訪過中國，反而是到訪台灣的美國貴客絡繹不絕，心理不平衡，就想拿台灣出氣，根本是邏輯錯亂。

特別是，美國眾議院議長裴洛西來訪，中國狠話說盡沒效，就搞軍演找台階下，殊不知美國國會議員訪團來台非常頻繁，這給中國的是二記悶棍，一記是中國根本是自證威脅無效，如同紙老虎般，反成國際笑話。對於中國不斷想營造的區域強權形象，根本不堪一擊。連親中的《南華早報》都證實，中國在裴洛西訪台期間的偵察和電子戰完全不是美國對手。

而另一記則是，中國每次的軍演其實都要耗費巨額的金費，若中國整日軍演，對中國國內也是勞民傷財。而且本月底還有美國國會訪團要再來，中國要軍演幾次才是盡頭？習近平面對國內經濟問題，中國經濟衰退、資金出現缺口、缺電等問題，已經夠煩惱，還有錢去軍演，豈不是只會激起民怨，對中共的維穩恐又是筆大成本。

而這陣子最尷尬的，當屬中國國民黨。別忘記當初大動作訪中的國民黨訪問團，目前仍在隔離，夏立言說要去見台商、促兩岸和平，中國根本不放在眼裡，台灣現在又有美國訪團來，中國再度小題大作要軍演，夏立言能插得上甚麼話嗎？國民黨能說服中國甚麼嗎？國民黨若真還有點格調，最好解隔離就回台灣了，現在不只中共不把國民黨放眼中，連黨內同志都嗤之以鼻，朱主席為首的國民黨中央，還是回到親美遠中的路線吧！

總之，美國國會議員之所以會有訪台行，根本原因是挺民主、護和平。但中國的軍演不只無理取鬧、勞民傷財，習近平更只會把兩岸關係惡化。我們呼籲中共，不要把國內的情緒，利用軍演做民族主義的出口，這是走危險的鋼索，製造區域敵意螺旋的上升，早日回到和平之道，兩岸關係才能走得穩健！

（立法委員）

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