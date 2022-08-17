自由開講》由財政部國產署開挖海岸壕溝封閉遊憩，看官署與業者的醜態

亞力伯

猶記行政院於2019年起重要政策報告中均不斷推闡，將全力「解民怨、顧臺灣、走出去」，提出了「向山致敬、向海致敬」政策，期間行政院蘇院長於2019年10月21日行政院大禮堂召開的「向山致敬」記者會中，亦向宣布政府開放山林海域的政策方向，除國安及生態保育區外，以全面開放為原則，並以「開放」、「透明」、「服務」、「教育」和「責任」五大政策主軸，期勉行政團隊應續當護國團隊（整理自行政院網站政策與計畫內容）。 但由近期因宜蘭縣南澳地區沙灘車業者違法佔停國有地，演變成公署雇用怪手開挖世界級美麗海景沙灘以阻絕遊憩，再次看見公署的官僚鴕鳥心態，與違法業者的醜態，也讓行政院蘇院長極力推崇的施政成績大打折也失去了美意。

臺灣豐富多樣的山岳海洋環境是島國人民向自然學習的最佳場所，但過去因歷史因素訂有不合時宜的阻絕入山與親海管制，甚或以安全為理由禁止人民親近山林海洋，反成為宵小盜伐山林與濫捕海洋生物的最佳保護，如今政策開放搭配資訊設備發達，等同於善用人民的眼睛為政府監管山林海洋，但上有政策卻無法下效，仍有多數公署人員心態與思維仍停留在30年前的以「阻」代「管」，只要哪裡有投訴有出事，乾脆直接禁止省事。

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回顧整件事情，若真如財政部國產署宜蘭辦事處所說先有違法佔用土地，為何不直接以公權力開罰、驅離違法業者或報請主管機關撤銷其營業執照（除非原本就沒登記營業執照或有民代撐腰），反而演變成與宜蘭縣政府工商旅遊處同心配合直接在世界級的美麗海景沙灘開挖壕溝以阻絕人民遊憩親近山林海洋，這種方式與台東以南海岸所置放消波塊長龍，成為外籍人士到訪台灣常提到的遺憾與笑話有何不同。

宜蘭縣南澳地區沙灘車業者違法佔停國有地，竟演變成公署雇用怪手開挖世界級美麗海景沙灘以阻絕遊憩。（圖由國產署提供、民眾提供；本報合成）

台灣空有世界級美景，卻由公署帶頭破壞環境與地貌景觀，經媒體披露後的回應說詞真不該是一位公署官員負責任的回應。以筆者出入附近40幾年，如真遇到危急需救難，挖掘如此寬深壕溝真保證不會影響救災前進與時效嗎？另，看似荒蕪的沙灘其中其實仍是生物、鳥類、蟹類賴以繁殖棲息的場域，對環境生態其實仍有一定程度影響。

細數由宜蘭縣東澳起至花蓮崇德海岸止，經營沙灘車業者幾達15家，其經營模式與載客行駛海岸所造成的干擾幾乎都是一樣的，甚有業者打著白天出海划立槳（SUP），接續騎乘沙灘車遊憩海岸，更有甚者，晚上直接在海岸邊開趴（烤肉、小型演唱），玩累了直接入住安排好的營地。諸如此類行程，難道沒有變相營業與占用公有地的嫌疑，而對當地環境生態與居民生活作息沒有影響嗎？

以筆者之見，若真有違法經營、破壞環境景觀、嚴重干擾遊客及當地居民或占用國有財產地等情事，試應先行文勸導並派員輔導改正，如仍有未遵法令者，應屏除民代關說並會同警政等相關單位會勘後，以公正超然的態度執法並作適宜處置，另可參酌各國家公園或遊憩區之管理辦法訂定遵循法規，讓業者得以遵從。

既然政府以開放的態度推動政策，鼓勵人民親近山林徜徉海洋，開啟國人冒險犯難克服恐懼的精神，也持續積極透過教育讓人民懂得近山親海，翻轉過去擷取資源征服自然的錯誤觀念，而此事件的業者、國有財產署與宜蘭縣政府工商旅遊處，是否也都應在思維與作為上與時俱進，以身為公署配合政策積極輔導，以身為業者遵循法令敬山愛海，創造生態永續與守法遊憩雙贏共榮之局。

（作者為公務員）

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