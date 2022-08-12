一件原本有機會說清楚、立即止血的事，變成一個目前還看不到盡頭的風暴，林智堅陣營不是輸給論文、不是輸給對手，而是輸給自己陣營的危機處理方式，讓支持者看得不勝唏噓。

全面真軍

在論文事件延燒兩個多月之後，台大也終於在本週作成撤銷林智堅學位的處分。對於身陷泥濘的林智堅而言，毋寧是一記重傷。而對民進黨及綠營支持者而言，更帶來不言可喻的焦慮。某委員口裡所說的「一屍五命」的預測雖不中聽，但也讓支持者心理發毛。無論如何，這次的桃園市勢將成為國民黨及民眾黨奮力攻擊、全力打擊的軟肋。然而事情發展至今，與其說林智堅因為論文即將成為藍白手中的祭品，不如說林智堅及其團隊讓人難以理解的處理方式，才是把問題推上祭台的主因。

先說論文事件的本質，就算以台大最後所比對出來的41％重疊作為基礎事實，也並非像李眉蓁那種幾乎整本複製貼上的程度，有重疊當然可能有問題，然而程度上仍有差異。事實上，我們也的確能夠從林智堅陣營多次召開的記者會以及指導教授陳明通的說詞，拼湊出一個合理且可能的「故事」（是否為真僅有當事人知道）。那就是，該研究主題之發想及原始資料，可能是林智堅及其團隊所產出，而陳師則是將同一個主題提供給余生作為其論文題目。林智堅與余生，都是用陳師改回來，分別提供給二位的研究方法的架構，分別去發展出二人的論文，也因而余生可以在一個月內完成論文初稿，且在研究方法之章節，二人有高度重疊。

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台大在本週作成撤銷林智堅學位的處分。對於身陷泥濘的林智堅而言，毋寧是一記重傷。（本報資料照）

我們不是當事人、不是政治工作者，因而不瞭解一些實際面的問題，以上的理解是否屬實我們也難以確知，只是或許可以此回頭思考這種近年常出現的政治公關危機應該要如何處理。若一開始林智堅陣營即如此定調，並做出了如下處理：

一、 第一時間公布兩本論文之全文。並主動標記出重疊部分及說明重疊比例。

二、 就重疊部分清楚說明，其中10％為林智堅團隊設計的問卷，另外10％為陳明通改回來的研究方法，該研究方法同時也提供給余生。

三、 剩餘20％，依照Tumitin或IEEE的標準（請參附圖），尚屬合理也不會構成抄襲，至多就是檢查有無引註不實或需要修改的問題而已。

四、 出席台大陳述意見，同時將以上資料公開。

這樣做法一方面能將斷點設在指導教授的指導方式，另一方面也可以解釋為何於研究方法之章節有高度重疊。一套完整的說法除了能夠增加支持者對論文並未抄襲的信心，若是台大最終仍作成撤銷學位的認定，也才能夠明確地對台大的決定提出質疑。面對敵對陣營撲天蓋地的烏賊戰，也才有與之對抗「相罵本」。至多就是被質疑論文水分比較多、寫得比較爛而已，這對一位在職專班學生而言，不會是什麼有太大殺傷力的指控。

但林智堅陣營似乎誤判形勢，在一開始試圖用政治語言回應，並未好好思考如何正面面對這個爭議，不停開記者會喊冤，卻從未對論文抄襲爭議循正式的程序進行申訴、回應，甚至是在台大正式做出抄襲及撤銷學位的處分後，還在開記者會喊話說自己是受害者。試問如果連我們這樣的綠營支持者，都必須透過好幾場不同的記者會，再結合陳明通另外的聲明，才能拼拼湊湊，自行得出一個可能稱得上合理的故事時，你要如何期待中間選民，不會被其他陣營一波風向給帶走？明明知道台大審議委員會的委員，依其鮮明的背景及過往紀錄可能對自己極為不利的時候，為何不出席陳述意見正面迎戰？

在林智堅團隊步調紊亂的處理下，大家所看到的就是林智堅有時間自己開好幾場記者會說自己是受害者，面對台大這個學術單位的正式審議程序，卻並未出席陳述意見。有時間開記者會，沒時間答辯，最後質疑台大突襲，這實在很難訴求選民的理解與同情，反而留下「林智堅不停閃躲，不敢去台大正面回應，論文一定有問題」的不良印象。中間選民乃至於親綠選民在這兩個月的紛擾中，聽不到一套完整的說詞，根本無從形成認同或為這個議題辯護，只能任由敵對陣營帶著「林智堅大抄特抄」、「抄跑」的風向，就算是蔡英文在黨內會議發動忍術相信我之術，我相信對綠營支持者的收效也有限，更遑論是中間選民。

現在又有了台大對論文抄襲的背書，正面去否認雖然是為自己權益而戰，但也無法不背上挑戰台大學術公正性的罪名，更加無法尋求選民的理解與同情，甚至嚇跑一眾年輕選民。

一件原本有機會說清楚、立即止血的事，變成一個目前還看不到盡頭的風暴，林智堅陣營不是輸給論文、不是輸給對手，而是輸給自己陣營的危機處理方式，讓支持者看得不勝唏噓。接下來的發展會怎樣，我們難以預言。但無論林智堅如何決定，林智堅團隊乃至於民進黨都得上緊發條，正視自己過去的處理有多糟，也得為可能的炸彈設下停損點。

本文經授權轉載自【全面真軍】〈面對論文事件，林智堅團隊處理方式應該檢討〉

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