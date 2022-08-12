自由開講》不要低估年輕人捍衛家園的決心

衛宇

一直很好奇，如果真的有一天，台灣不幸遭遇戰事時，願意挺身上戰場的年輕人有多少？

根據以往的媒體調查及網路上的各種言論來看，這個比率似乎並不高，畢竟沒有人喜歡戰爭，我們都喜歡幸福、安居樂業的生活。

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一直很好奇，如果真的有一天，台灣不幸遭遇戰事時，願意挺身上戰場的年輕人有多少？（圖片來源：www.freepik.com/）

但是我認為真正的可能性應該比這些以往的網路調查來的「高」！對於這個問題，我詢問過身邊許多友人，他們來自各種生活背景，有富有的、有學問的、除役的、8+9的、有家庭的、有藍綠政黨狂熱傾向的，我所得知的答案是，不論是那個國家要無理侵犯我們美麗的家園時，幾乎所有人都願意提槍上陣，包含本人在內。

原因是如果真的不幸發生戰事，等同於我們最深愛的家人生命遭受到威脅，我們摯愛的妻子即將更換丈夫，我們寶貝的寵物即將變成燒烤，滋養我們長大的土地即將被摧殘，這時手中擁有的金錢瞬間變成了廢紙，持有的房產不是被接收就是化為灰燼，而掌握的公司將會被接管。這時除了擁有飛往國外過上好生活條件的人之外，我們都得留在這片土地上面對。逃跑嗎？別傻了，逃不了的，投降嗎？如果投降能換得更好的生活環境，依然保有自由、財產權、追求幸福的權利，那未嘗不是一個可以考慮的進步選項，否則我們將反抗到底，因為我們可能失去的是一切，包含生命。

現在這個經濟發達，高度文明的社會，許多人鬱鬱寡歡，一直沒有大施拳腳的機會，終其一生可能平凡度過。如果戰事來臨，嘴砲換成迫擊砲的時機便會出現，這將會是一個大展身手好機會，因為就歷史看來，雖然戰事產生了許多亡魂，也成就了許多無名小卒變成大英雄的故事，況且我們還有許多地下儲備軍火、槍戰遊戲好手及訓練精良的游擊棒球隊。

掌權者有責喚起人們在危機時願意捍衛家園的意識。如果人們能夠凝聚起這種精神，從而創造出得以與侵略者相抗衡的強大力量，那麼我們將會有數百萬的人民軍與國軍共同奮戰，共同捍衛我們的家園，共同守護我們的家人，共同延續我們的夢想。

我們都討厭戰爭，戰爭會摧毀一切美好的事物，文明世界根本不該有戰爭。我們希望政府永遠追求和平，我們對於世界上的所有人都充滿善意，但是如果今天有人執意要你的命，你可以做出選擇。

最後在此奉勸有些長輩與嘴砲俠，不要低估年輕人捍衛家園的決心，因為你們才是需要被我們保護的。

（CityBanana 共同創辦人）

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