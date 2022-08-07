自由開講》從控制到攻擊的中共駭客

顧允熙

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪臺，雲端上的戰火已在兩岸之間掀起一波「駭客潮」。日前，在總統府、外交部等政府單位官網，以及臺鐵與7-11皆傳出駭客入侵事件，據瞭解，此種攻擊類型屬於分散式阻斷服務攻擊（distributed denial-of-service attack），簡稱DDoS攻擊，是透過網站流量限制來阻斷其他IP無法進入，讓資安廠商與用戶措不及防的典型網路攻擊手法。

美國聯邦眾議院議長裴洛西抵台訪問，7-Eleven門市電視螢幕卻出現「戰爭販子裴洛西滾出台灣」畫面，消費者形容看到時真的驚呆了！（圖取自網路）

從此次臺鐵、7-11電子看板攻擊事件，已敲響了全臺資安警鐘，其關鍵原因在於電子看板系統是委由外包廠商所承接，所採用的設備及資安維管，政府與企業皆無法有效控管，使得這些外包廠商成為中共網路攻擊的「重要入口」；過往，就有類似案例，例如東歐駭客集團利用電話錄音伺服器，暗中駭入41臺我國大型銀行的ATM，並肇生從中盜領8,327多萬元的事件。

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而在裴洛西離臺後，真正的網路膠著戰才正式開始，中共透過演習、經濟制裁，以及逮捕臺灣人士等一連串的「商攻武嚇」報復行動，一方面是宣洩民族主義情緒外；另一方面，則是藉由這些事件製造輿論與聲量，煽動我國民眾恐慌與反政府情緒。面對沒有煙硝的網路作戰，我們應從此次我國所遭受的資訊威脅中學習，加強委外企業與政府資訊部門的鏈結，例如透過制定法令，要求政府單位與民間企業，雙方要有維護資安的防護能力，促使民間企業成為我國資安防衛鏈重要的一部分。

（商業設計師）

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