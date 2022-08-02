自由開講》面對中共威脅台灣該選擇走的路

陳啟濃

最近兩件事產生連結，正在昭告台灣人國家該秉持的立場與戰略方向，一件是美國聯邦眾議院院長裴洛西可能訪台，以及台積電董事長劉德音接受CNN訪問的談話。

對於台灣進行美中的關係，國人一向持不同意見。有一部分人認為台灣不該陷入中美兩大國的爭端當中，應該保持中立維護自身和平與利益。這樣的意見剛好被台積電董事長對CNN記者的談話戳破。劉董事長認為中國若犯台，世界秩序將崩懷，中共能用武力拿下台灣，中國一點也拿不到好處。

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台積電董事長劉德音。（路透社）

劉董事長的談話非常務實而且客觀，完全站在民間企業家的立場發言，主動挑起戰爭者不會收到任何好處，而且會造成世界經濟秩序的破壞，相對的世界各國人民的生活將受影響。

裴洛西倘使來到台灣，雖然代表的是爭取美國的利益，同時更是維護世界的利益。台灣要將自己放在維護世界經濟發展的重要角色當中，才能爭取世界民主國家的重視與支持。台灣選擇站在美國這邊，不僅展現台灣的理性與務實，更是顯示出台灣對維護世界和平安全的決心。

美國聯邦眾議院院長裴洛西。（路透社）

台灣的危機是來自中共長期以來對台灣的政治洗腦，認為台灣可以承認九二共識守護國家安全，認為應該不要讓美國來過分保護台灣。這樣的謬論分化了台灣人的國家認同，這樣的誤解更讓美國會誤判台海情勢，最後獲利的當然是不戰而屈人之兵的中共政權。

（教育人員）

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