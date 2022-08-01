自由開講》國民黨拿麼厲害連「把事做好」也是專利？

◎吳榮棋

日前，國民黨發言人江怡臻批評民進黨台北市長參選人陳時中競選標語「把事做好」是抄襲新北市長侯友宜，看了讓人傻眼。我有一位朋友還笑到岔氣。老k真是天才！這種發言真是貽笑大方！

國民黨新北市議員江怡臻。（資料照）

其一、大眾用語，誰的專利？把事情做好，幾乎是每一個人都說過及聽過的話，家庭、學校、團體…，有誰沒聽過這句話？

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這句話不是出自哪位管理學大師，而是最普通的庶民語言，國民黨真厲害把大眾語言收納為自己專用言詞，誰講了，就算抄襲，很特別的是，算不算抄襲好像標準都是由老k在訂。厲害吧！難怪林智堅論文已進入司法及有關單位的審理階段，老k仍窮追猛打展開潑糞戰術。

其二、把事情做好是行動力的展示，而非喊口號：的確，侯友宜經常把這句話掛在嘴邊，問題是他有把事做好嗎？

以防疫為例，防疫初期，侯友宜屢提方艙醫院、封城、超前部署……云云，結果是疫情爆發後，新北不但缺乏檢疫所，還要將確診者分送各地安置、防疫包也陽春得可憐，而且至今確診人數幾乎都掛在各縣市前面。（好笑的是這款市長的防疫表現，還被國民黨評為防疫第一名，好笑吧！）最讓人不解的是「恩恩」案，到現在還未解決。難道這就是老K把事情做好的標準嗎？

（退休教師）

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