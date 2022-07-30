自由開講》公共空間增加民主意象就從國會做起

邱志偉

由於立法院議場內的國父遺像油畫，在上會期被國民黨立委砸破，目前預估要花費115萬修復，且須耗時一年。許多委員提出各種不同看法，包含拿去拍賣、收起來等。而我則認為，只把議題聚焦在國父遺像的損壞，把事情看小了。我們應該藉此機會，重新審視國旗、國父遺像於立法院議事殿堂內懸掛之必要，看是只保留國旗，還是要放上其他圖片意象取代略帶威權色彩的國父遺像，例如放上玉山、或是台灣地圖、甚至是爭取台灣議會設置請願的林獻堂畫像等。總之，在公共空間去威權化，應從民意最高殿堂的國會做起。

目前在學校機關、政府單位等地仍懸掛國父遺像，這一切源自於1947年的「國父遺像張設辦法」，這是一紙行政命令，且當年中華民國仍處於中國大陸治理時期，中國正處於國共內戰階段，民主化也離台灣尚遠。之後隨著蔣介石、蔣經國的離世，校園、機關所需懸掛的照片越來越多。

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相關辦法已從最原始的國父遺像懸掛，到1988年進步到落落長的：「機關學校團體懸掛國旗國父遺像先總統 蔣公遺像 蔣故總統經國先生遺像暨元首玉照辦法」，任何民主國家的重要機關或是學校，根本不可能懸掛有這麼多威權時期的代表人物，這簡直是獨裁國家才會有的個人威權崇拜，對於國家的民主轉型有害。

立法院議場內的國父遺像油畫，在上會期被國民黨立委砸破，目前預估要花費115萬修復，且須耗時一年。（本報資料照）

當年李登輝前總統推動民主化過程，我相信他是基於先處理實質問題原則，而未大幅更動威權象徵的產物。因此，即便到2000年政黨輪替後，政府決議廢除1988年的落落長條文，但「中華民國國徽國旗法」、「國旗國父遺像及元首玉照懸掛要點」，依然將國父遺像，列為各級政府機關（構）、公立學校需要懸掛的單位。

但我們都可以靜心思考一個問題，即便孫中山是中華民國創建者，但這追認程序其實也有爭議，更別說孫中山與台灣的關聯性至今仍是個謎。在校園從小紮根的，反而應該是加強學生愛土地，要能與台灣本土加強連結，而不是加強與威權時代象徵有爭議的威權圖騰。

前總統李登輝先生，在7月30日將逝世2週年，他生前最在意的就是台灣主體價值，國家整體的正常化。李登輝基金會董事長李安妮表示，李登輝生前「最期待後代在國際呈現台灣主體性」，而且李登輝生前強調自己並不想被崇拜。這是個嚴肅的課題，台灣在總統民選之後，該是時候要邁入去威權的時代，不要還停留在緬懷威權相關圖騰。

而立法院作為民意的最高殿堂，放諸全球各國議會，即便是美國國會所放的圖騰也只有國旗，其他許多老牌民主國家更是沒有特定裝飾物。日前我到立陶宛訪問，立陶宛國會「憲法廳」，放的巨幅照片是見證立陶宛重要歷史時刻的作品，那讓人走入之後，立刻對該國的民主憲政肅然起敬。

但台灣的國會當中，不管是議場、各委員會會議室，所放的裝飾全部都是國旗及國父遺像，很難讓人與台灣追求民主化的歷程有正面連結。

因此，我建議立法院在此關鍵時刻，不要只將問題侷限在國父遺像油畫修復的技術問題，而應當要將視野更放大來看，國會要如何增加民主意象，如何增加台灣主體性的代表物，讓外賓到訪之後，很快的可以透過畫面讓人與台灣追求民主的過程聯想一起。

游院長這幾年一直希望推動國會改造，特別是空間的改變，這點讓人十分欽佩。但期盼能將議題更多元化，推動台灣的國會有更多民主意象，這是即刻可做之事，而且不用惱人的搬遷程序，只需好好討論，立刻便能執行，以此讓國人參訪或是外賓來訪，能對台灣的民主留下更深刻的印象！

（立法委員）

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