自由開講》讓部落有身份可交易領域的碳信用

劉烱錫

沒有私有化的公有地位於部落傳統領域者，根據〈聯合國2007年原住民權利宣言〉與我國2005年的《原住民族基本法》，部落都有權永久利用其自然資源。2021年11月舉行的第26屆氣候變遷會議，發表了關於森林與土地利用的〈格拉斯哥宣言〉中，也有尊重原住民權利宣言。因此，我國應落實部落可交易領域森林的碳信用額，才符合民主人權國家的風範。

原住民的自然資源使用權利屬部落或家族，而非個人權利，因此如何讓部落或家族有法律身分乃為關鍵。因此乃有部落公法人倡議並經立法院於2015年底增修《原住民族基本法》第二條，特稱為《部落公法人條款》。

請繼續往下閱讀...

有人認為部落公法人難以界定領域而作罷，實乃本末倒置。當部落經法定程序成立部落公法人後，可宣告傳統領域範圍，兩個或多個部落傳統領域重疊時，可透過調解和法律訴訟的程序解決紛爭，這不應該成為中央政府遲遲不推部落公法人的理由。

全國族譜最多達69代的Kasavakan（建和）和隔鄰的Katratripulr（知本）兩部落以姐弟相稱，上千年來，聚落在傳統領域遷來遷去，常有嫁娶，土地都是神的，凡要耕作、拿肉、取材，藉由禱告、祈求、感謝神，不分領域被認為是美事。

當部落經法定程序成立部落公法人後，可宣告傳統領域範圍，兩個或多個部落傳統領域重疊時，可透過調解和法律訴訟的程序解決紛爭，這不應該成為中央政府遲遲不推部落公法人的理由。（本報資料照）

但Kasavakan和隔鄰的Katratripulr和Tromak（達魯瑪克）部落之間曾有戰鬥傳說，記得達魯瑪克部落長老在1996年帶我到大南溪與知本溪的分水嶺（知本林道盡頭海拔約1000公尺處），指出數百年前，祖先為了平息部落間的戰鬥，曾經和他們相約到這裡談判地界，等不到他們來，於是說「凡有冷清草之地屬於達魯瑪克，茵陳蒿之地屬於他們」，冷清草乃陰濕森林的地被指標植物，茵陳蒿則生長在河床、開闊地。這種片面說法，相信Kasavakan-Katraipulr部落很難接受，這就需要調解和法院機制，各自拿出證據，交叉辯論，一審、二審、三審，總有結果。

依法，鄉公所、縣政府、原住民族委員會、林務局、國有財產局都無法代表部落享有領域自然資源權，我國若不盡速落實部落公法人條款，領域的森林碳權將無法嘉惠部落。1994年領銜修改憲法「山胞」為「原住民」的前國民大會代表Gui.Giling（高正治）醫師去年8月1日原住民日，在自由開講發表〈希望碳權讓族人在部落領域再站起來〉，預期可每年轉換約五千萬元的碳信用足堪部落再生，可惜一年來，政府在實施部落公法人法規方面仍無進展。如此原民會主委今年五月底參加高醫師告別式，頒贈一等原住民專業獎章的意義何在呢？

（南島社區大學發展協會總幹事、台東大學友善環境農漁推廣中心主任）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法