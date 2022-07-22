自由開講》投資人要的是企業願景而不是家族八卦

林復華

近日長榮集團的經營權之爭越演越烈，除了雙方在股權戰上的攻防，在媒體輿論上，也出現老臣披露「家族恩怨」的公開信。該信件的內容描寫張榮發總裁在世時，被身邊的人蒙蔽雙眼，做出多項錯誤決策，使自己被迫離開集團，也進一步提到涉及兄弟之爭的恩怨細節，讓旁人一同窺見長榮家族內部的鬥爭。

近日長榮集團的經營權之爭越演越烈，除了雙方在股權戰上的攻防，在媒體輿論上，也出現老臣披露「家族恩怨」的公開信。（資料照）

此種公開信內容流於個人主觀臆測，僅憑一方說法，外人難以得知是否為真，更別說信中多次被引述的張榮發先生已過世，其想法與決策是否受人蒙蔽或出於己意，根本無法驗證，而此公開信中擷取片面資訊、甚至透過汙衊前人，來強化自己的論點，爭奪公眾支持，此種做法除了可以確定會對張總裁的形象造成傷害外，實難看出還能達到什麼正面的效果。

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一般來說，經營權之爭通常著重於批評現任經營團隊的經營績效、公司治理或是發展願景等議題來爭取股東支持。而在媒體版面上，不斷以爆料方式來揭露家族八卦，做為爭奪經營權的主軸是較少見的案例。例如：涉及家族議題的大同經營權戰，攻防重點仍在於公司經營發展和涉及中資的疑慮，並未見市場派以揭露家族八卦的方式來博取正當性。

但在長榮集團經營權之爭的案例中，卻少見市場派（弟弟派）對於公司治理的批評，或是針對經營績效待改進之處提出解方，甚至在長榮國際、長榮鋼鐵的股東會大戰中，亦從未看到弟弟派提出有關長榮集團的願景。市場派（弟弟派）想藉由形塑哥哥派「德不配位」的形象，賦予自己爭奪經營權的正當性，卻反而突顯了自己沉浸在過往的家族恩怨，更以報一己之私的心態，來看待公開發行公司的經營；此種「模仿宮鬥劇塑造正反派」的做法，顯然並不符合現代公司治理的需求。

不論是外資、法人或一般投資客，在評估一間公司的經營者或團隊時，相信大多是以其營運的客觀表現為依據，例如營收、毛利率、EPS與ROE等，至於經營者個人的私德如何，並非理性投資者所關注的重點，畢竟對所有投資者而言，投資某間公司的目的應不是為了想了解該公司經營者的八卦或家族恩怨。若真要批判一個公司經營者的私德，也應針對其私德中與公司治理、營運相關或會影響到公司績效、獲利的部分進行檢視，而非拋出一堆與公司營運績效無關、無法求證又有誹謗之餘的家族八卦，這些對理性投資者而言，說好聽點就是八卦，講難聽點就是無用訊息，可能連「消息面」的資訊都談不上。若所謂的市場派（弟弟派）未來打算持續以此方式打擊公司派，對腦袋清楚的理性投資者來說，除了成為大家茶餘飯後的笑談外，可能起不了什麼作用。

股東的眼睛是雪亮的，家族八卦雖在短時間內能吸引到大眾眼球，但大眾多半也是抱著看戲的心態在看待相關事件，隨著這種劇碼越來越頻繁，觀眾也會越來越失去興趣。投資人並不會因為家族八卦就支持市場派（弟弟派）提出的公司董事名單，經營績效或公司發展願景才會決定投資人的意向。長榮集團旗下子公司在我國各相關領域均具有指標性的意義，若市場派至今仍無法提出長榮集團的發展願景或全盤性的想法，實則凸顯出市場派（弟弟派）對如何經營長榮集團毫無準備、缺乏實力的心虛，故只能訴諸家族恩怨，並藉由灑狗血式的八卦劇情博取關注與支持，而這樣的經營團隊，又怎能讓投資人及全民託付、信任?

（股市投資人）

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