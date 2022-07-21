自由開講》網站揭露台南薪情，徵才南漂已成趨勢

邱恆達

每逢學生畢業求職季節，就是大廠徵才搶人的時機，尤其今年大廠比往年更敢開出職缺，甚至部分廠區有缺工的現象。據台灣薪資地圖網站的揭露，今年上半年台南平均薪資水準為39,262元，為濁水溪以南最高的縣市。特別是在南科和科技業的帶動下，台南不光是爭取投資，也用實際的就業機會和經濟拉力，留下好人才。

以筆者多年的在技專教育第一線的觀察而言，今年台南工作機會相對提高許多，企業主管也紛紛想抓緊時機錄用好人才，且開出的薪資水準都在一定水平之上。除了求職網站的徵才資訊，街邊道路的電視牆廣告頻繁出現科技廠徵人的消息，是市場景氣復甦的表徵之一。

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街邊道路的電視牆廣告，刊登越來越多的科技業徵才資訊，透露出勞動力市場正在大力徵人、求才的情況非常明顯。甚至科技業廣告出現的頻率，不下於常見到的民生需求或醫美整容的廣告。求才若渴的現象，不難嗅出台南產經蓬勃發展之況。

今年台南工作機會相對提高許多，企業主管也紛紛想抓緊時機錄用好人才，且開出的薪資水準都在一定水平之上。（永康就業中心提供）

回顧近幾年來，新市、南科工業區迅速興起，半導體產業上游設計的聯發科、聯詠在台南擴大招募、中游的台積電與聯電趕工晶片製造、光洋科等供應鏈也擴大供應材料，這個月則是出現下游封裝南茂科技要擴廠投資125億，都可以看到半導體產業聚落在台南原縣區扎跟，並日趨成形。

除了產業末端的生產量化工作外，台南也積極建設沙崙地區，陸續設立中央研究院南部院區與綠能示範場域等，打造南部的科技研發中心，藉此招攬眾多著重於智慧科技研發的17間大廠進駐，帶領科技產業往微笑曲線的兩端靠攏。

這個月的《美麗島民調》，有52%的市民認為台南有進步且生活品質改善。今年五月《遠見雜誌》的評比，也指出台南市的經濟就業滿意度為六都最高，都在在印證了台南不僅僅只是宜居城市，而是利用先進的產業結構與更實際的經濟因子，滿足市民的生活需求。 筆者不論是近身站在教育現場、或參加研討會，甚至路邊可見的電視廣告，都不難察覺在科技龍頭帶動下，台南整體經濟正逐漸好轉，且是位居南臺灣領頭羊的角色。隨著南科沙崙跟周邊衛星工業區聚落逐步到位，中央釋出利多，地方政府招商不斷，讓產業聚落周邊的公共建設也隨之完善。相信在度過疫情紛擾後的下半年，台南勢必成為一個人才南漂聚集的城市。

（大學講師）

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